台航新船報到！日本辦「臺健輪」交船典禮 將推升業績成長
台航（2617）16日於日本舉行「臺健輪」（M.V. “Tai Steadiness”）命名交船典禮，由董事長劉文慶親自前往日本主持，邀請劉董事長夫人林惠貞女士擔任「臺健輪」命名擲瓶人。隨著新船交船，再加上現在散裝船日租金攀升，新船將成為推升台航營收、獲利成長新動能。
台航董事長劉文慶表示，臺健輪已簽妥2年期的論時傭船合約，並因應市場變化採用半浮動方式計收傭船費，將有效增加公司整體營運績效。此外，該公司持續執行船隊年輕化計畫，預計於今年第3季汰售一艘船齡17年之船舶，屆時船隊平均船齡將降至5.5年，船隊競爭力有望再度提升。
受新冠疫情影響，該公司先前在日本所交付的第8艘新船，僅能透過線上視訊方式進行命名交船典禮；隨著疫情趨緩，全球恢復往來交流之際，此次特地前來大島造船所，除了參加臺健輪命名交船典禮外，當面恭喜大島造船業績長紅，訂單源源不絕。
劉文慶進一步表示，今年是台航公司與日本住友商社、大島造船所自1999年合作以來的第25年，長達四分之一世紀的時間裡，大島造船所已交付台航公司20艘以上的優異品質船舶，對於台航公司的經營績效有很大的助益。往後台航公司將繼續與日本住友商社、大島造船所維持合作關係，以做為台日企業長期信賴及緊密合作夥伴的最佳範例之一。
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