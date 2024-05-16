統一超承諾 2050年全台 7-ELEVEN 將完成生物多樣性淨值正面效益

響應5月22日國際生物多樣性日，統一超（2912）自2022年即領先零售業承諾「生物多樣性保護」與「零毀林」兩大環境政策，並主動承諾2050年7-ELEVEN全營運據點完成生物多樣性淨值正面效益(Net -Positive Impact)。

為積極落實承諾，7-ELEVEN從「門市檢核」、「循環經濟」、「自然教育」三方面著手，包括建置生物多樣性檢核機制，永續農場持續探索循環經濟可能性，更藉由好鄰居同樂會傳遞生物多樣性觀念親子活動，今年生物多樣性同樂會預期可達1,500場、影響超過3萬人次。

統一超連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)，藉由參與世界級永續指標評選，接軌國際永續趨勢，並融入營運做法中。7-ELEVEN觀察到DJSI對企業於營運中兼顧生物多樣性議題重視度日升，因此7-ELEVEN營運據點及攜手供應商，皆遵循「生物多樣性保護」與「零毀林」政策，更於新設店流程中加入「生態敏感度自評」，針對既有店面提出改善策略，主動評估生態風險，期待降低環境衝擊與影響。目前已有逾30家門市響應生物多樣性作為。

7-ELEVEN亦持續探索永續循環經濟可能性，自2023年起即與專業農業生技團隊合作「永續農場」計畫，將門市咖啡渣、回收即期、已開封或不良報廢品回收，利用農業生技轉化為有機質肥料栽種蔬果，已成功種植高麗菜、黃金玉米棒等友善土地農產品，製作成鮮食配菜或開袋可即食商品。同時也採購永續原物料，如FSC認證紙包材、具有雨林認證的咖啡豆原料等，讓消費者購買相關商品時亦可支持恢復該原物料的生態系統。

為開拓更多永續循環經濟社會影響力，7-ELEVEN自2021年起創新展開「公益永續循環經濟」社會服務計畫，將社福團體、社會企業、企業公益平台三方結合，由社福團體與社會企業使用7-ELEVEN回收寶特瓶製作成時尚商品，最後再回到7-ELEVEN販售，銷售所得再回到社福團體，完成公益循環三方共好善意循環，自2021年起陸續與中華民國腦性麻痺協會、天主教中華聖母基金會與唐氏症基金會等社福團體合作開發6款「永續商品」，更帶動超過2萬名民眾響應購買。

7-ELEVEN公益永續循環經濟今年再創新，由金山在地的社會企業「汪汪地瓜園」及「朱銘美術館」與「唐氏症基金會」合作，將7-ELEVEN嚴選後仍具價值的地瓜轉化製作成「北海薯蠟筆」，後續應用於「唐氏症基金會」於7-ELEVEN中秋節愛心預購推出的「愛不囉嗦金鑽鳳梨酥禮盒」附贈，愛心價399元。

不僅如此，7-ELEVEN更與統一超商好鄰居文教基金會、荒野保護協會合作，挑選4座棲地型態差異較大的國家公園，於門市辦理好鄰居同樂會中，設計出獨特的《地球生態愛珍惜》手掌繪本。搭配生物圖卡、DIY棲地任務遊戲，讓民眾認識陽明山、玉山、墾丁、南方四島等四座國家公園的棲地型態與保育物種，像是玉山國家公園境內擁有本土半數以上的原生植物以及台灣黑熊、台灣水鹿、帝雉等特有種，同時讓民眾清楚國家公園面臨著人為干擾、棲地破壞等危機。預計將有超過3萬人次共同響應守護環境行列。

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