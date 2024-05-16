2024年印尼臺灣形象展 遠東醫電與伊雲谷、慈濟醫院、高雄長庚簽MOU

「2024年印尼臺灣形象展」傳佳音，遠東醫電科技16日與伊雲谷公司（6689）、花蓮慈濟醫院、高雄長庚醫院、印尼慈濟醫院簽署MOU，在印尼推動台灣整體醫療解決方案。

睽違5年的「2024年印尼臺灣形象展」16日重返印尼雅加達會議中心，展覽受到印尼官方及民間單位大力支持，今天智慧醫療合作報喜訊。

在外旅遊總有遇上身體突然不適的情形，若是身處海外則可能出現求醫無門的危機。對此，遠東醫電科技建置「旅遊E指通」，以旅遊電信卡的形式，讓國人在海外身體不適時可藉此與國內醫院進行手機視訊的醫療諮詢。

遠東醫電科技主要致力於整合現有醫療資源，架起病患與醫療機構的橋樑。「旅遊E指通」是目前最新建置的平台，其目標在於，當民眾在海外出現醫療需求時，能即時經由AI遠距醫療及會診平台與國內醫療院所聯繫，進而得到適當的醫療處置。

而此次簽約合作的目的即在於拓展合作醫療院所，讓民眾有更多醫療選擇。台灣的醫療為世界有目共睹，期待藉由此次合作，將花蓮慈濟醫院、高雄長庚的醫療服務推展至世界，造福海外有需求的民眾。

與伊雲谷科技合作簽約，結合AWS(亞馬遜)將台灣的專家醫療及AI會診平台共同拓展到印尼的跨島醫療服務平台，將台灣整體醫療解決方案輸出到印尼及東南亞國家。

對此，遠東醫電科技建置「旅遊E指通」，以旅遊電信卡的形式，讓台商、華僑、印尼人在印尼及東南亞身體不適時可藉此與台灣優質醫院進行手機視訊的醫療諮詢及會診。

印尼共和國衛生部發布了《2024年數位健康轉型策略藍圖》，為健康產業的利益相關者和主要參與者提供了「印尼數位健康轉型路線圖」的概述，該策略列出了實現衛生技術轉型的優先活動，以及未來幾年實現這些優先事項的路線圖。

確定了三個主要優先活動領域，健康數據系統的整合和開發、醫療保健應用系統的整合和開發以及健康技術生態系統的開發。

這些措施下的具體行動包括實施單一身分健康記錄、衛生機構與政府之間「電子系統服務」的整合、開發「基於人工智慧的大數據生態系統、擴展遠距醫療設施以及業務流程整合和服務」。健康資訊學的人力資源改進。

與伊雲谷科技公司合作簽約，結合AWS(亞馬遜)將台灣的專家醫療及AI會診平台共同拓展到印尼的跨島醫療服務平台，將台灣整體醫療解決方案輸出到印尼及東南亞國家。

「2024年印尼臺灣形象展」傳喜訊，遠東醫電科技公司與伊雲谷公司、花蓮慈濟醫院、高雄長庚醫院、印尼慈濟醫院簽署MOU。黃淑惠攝

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