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新光保全輔具展以「健康促進、綠色生活」 打造全方位高齡健康產業鏈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2024輔具展新光保全以「健康促進、綠色生活」為主軸，與行無礙協會的跨領域合作，致力打造一個全方位的高齡健康產業鏈。圖／業者提供
2024輔具展新光保全以「健康促進、綠色生活」為主軸，與行無礙協會的跨領域合作，致力打造一個全方位的高齡健康產業鏈。圖／業者提供

面對全球人口結構變化及高齡化社會挑戰下，企業積極尋求新的健康產業發展模式，台灣新光保全（SKS）致力於整合產業資源，推動適應高齡需求的科技與服務模式。2024輔具展新光保全以「健康促進、綠色生活」為主軸，與行無礙協會的跨領域合作，致力打造一個全方位的高齡健康產業鏈。

本次輔具展展出「企業健康量測站」， 透過設置量測站讓員工培養自我健康管理的意識，能直接使用健保卡或識別證對數據進行追蹤與管理，當員工的量測數據出現異常時，職護能對員工數據進行追蹤與管理，妥善照顧員工身心健康，即時針對個案進行關懷。另外，全面升級AI智能客服功能，融合更多元的服務，建立全方位照護新模式。

新保（9925）倡議永續議題，著重綠色保全，尤其在家庭方面，降低碳排放及節省能源，同時持續引進新商品提供客戶多元選擇。台灣氣候潮濕，高溫炎熱的夏天，廚餘在家中擺放很快就產生惱人異味、孳生蚊蟲，錯誤的廚餘處理方式，還會對大環境造成污染。

「MEGA廚餘機皇」結合兩大科技躍進，幫助你以最高效、乾淨的方式處理家中廚餘，各式食物殘渣、剩餘飯菜， 快速化身成有機肥料！科技與環保共融，家裡就是開心農場，減少碳排放同時實現永續環保。而先前所引進的「法國Teqoya負離子空氣淨化機」已銷售破千台，獨創的生態負離子淨化技術，不使用濾網和風扇，低耗能，零分貝，是最環保的空氣淨化機。

這些產品展示了新保致力於利用科技和創新為社會帶來更美好的未來，同時，新保積極參與各縣市政府的長照2.0政策，合作照顧獨居老人，希望透過科技提供更安全的生活，期待能為更多人提供更安全、健康的生活方式。

保全 環保 碳排放

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