美賣科技導入 Super 8 AIGC 機器人 提升客服效率

因應生成式 AI 應用浪潮，網紅團購電商美賣科技*（6473）攜手雲發互動科技（Super 8），導入「AIGC 生成式機器人」，透過AI自動化生成式對話工具，加強電商客服服務效率與提升品牌顧客滿意度，提供優質售後服務。

美賣指出，台灣有六成網路使用者具有線上購物經驗。美賣累積至今已合作過近萬名的網紅團購主，擁有約50萬會員。顧客售後服務是電商營運重點，2023年已經累積約22萬條訊息量的進線客服。美賣制定了1,200條對話庫的訓練集，導入Super 8 AI生成式對話技術，以賦能對話式客戶關係管理，深化品牌與消費者連結。

為解決客戶多種品牌客服通路整合不易的痛點， Super 8 CCRM智能對話平台，可一站式的切換多種組織，匯流於客服系統中，客服團隊同步管理，使電商客服效率大升級；經由AI調教師，訓練「AIGC 生成式機器人」後，可模擬品牌風格的口吻，一致性地回覆消費者需求，有效降低重複率與失誤。

美賣總經理廖鈺琦表示，期望導入AIGC生成式機器人後，透過AI工具協作，更有效率地處理客戶服務的需求，提升企業的淨推薦值NPS（Net Promoter Score），鞏固品牌形象和購物體驗，提升會員忠誠度，並建立穩固的顧客關係。

Super 8執行長陳子龍表示，以基於OpenAI的GPT-3.5 /GPT-4 Turbo與Anthropic Claude 3的大型語言模型（LLMS）導入Super 8的平台，在電商、零售及飯店產業幫助品牌快速且成功導入AI。