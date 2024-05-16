momo 富邦媒推動徵才 四大領域釋出300職缺、徵才500人
為加速發展新事業引擎，momo富邦媒（8454）啟動「2024年度徵才計畫」，釋出逾300項職缺，預計招募約500名員工，集中在電子商務、數位廣告行銷、倉儲物流、資訊科技四大領域。此外momo也積極響應政府青年就業計畫、推行產學合作實習計畫，發揮人才培育力推動產業邁向永續。
今年momo打造「mo店+」全新營運模式，加速擴充站上商品多元性，momo長期延攬電子商務領域的商品開發、品類經營、店家管理人才，以及電子商務行銷能手。零售媒體新時代來臨，今年momo加速推動「momo Ads」業務發展，廣告領域菁英亦是momo年度獵才重點。
穩健電商物流體系為制霸「快商務」的決勝關鍵。今年momo網狀延伸全台城鎮展開「衛星站」布點計畫，升級最後一哩路末端配送服務能量，持續擴大倉儲物流，延攬物流系統規劃分析、運輸管理營運分析、物流管理工業工程、物流倉儲分貨專員以及倉儲物流堆高機手等領域能手，共同升級momo倉儲物流服務力。
momo招聘資訊科技人才，包含數據分析師、數據工程師、資安工程師、平台及系統開發軟體工程師等人才。
為培育電商新世代人才，2024年momo持續參與政府29歲以下青年就業合作計劃，培育青年職場經驗，提升台灣青年競爭力，總經理谷元宏5月初更前進校園擔任校園講座「流通大師」講師，讓學生從中獲得電商產業生態的第一手資訊；3月起momo亦積極參與校園徵才及提供實習機會。
▪ 百年難得一遇的房市！代銷公會理事長：高雄這類案秒殺、建商都難置信
▪ 房東報稅要注意！ 收取違約金也得報
▪ 2房2衛預售屋不到17坪…他想改成1衛 網狂勸退：會虧2次
▪ 房市爆熱都是誰在買？ 專家：這一族群占六成
▪ 屋主爆笑！預售屋交屋前驚見「復古1物」 網推爆超耐用：我還沒有
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言