momo 富邦媒推動徵才 四大領域釋出300職缺、徵才500人

為加速發展新事業引擎，momo富邦媒（8454）啟動「2024年度徵才計畫」，釋出逾300項職缺，預計招募約500名員工，集中在電子商務、數位廣告行銷、倉儲物流、資訊科技四大領域。此外momo也積極響應政府青年就業計畫、推行產學合作實習計畫，發揮人才培育力推動產業邁向永續。

今年momo打造「mo店+」全新營運模式，加速擴充站上商品多元性，momo長期延攬電子商務領域的商品開發、品類經營、店家管理人才，以及電子商務行銷能手。零售媒體新時代來臨，今年momo加速推動「momo Ads」業務發展，廣告領域菁英亦是momo年度獵才重點。

穩健電商物流體系為制霸「快商務」的決勝關鍵。今年momo網狀延伸全台城鎮展開「衛星站」布點計畫，升級最後一哩路末端配送服務能量，持續擴大倉儲物流，延攬物流系統規劃分析、運輸管理營運分析、物流管理工業工程、物流倉儲分貨專員以及倉儲物流堆高機手等領域能手，共同升級momo倉儲物流服務力。

momo招聘資訊科技人才，包含數據分析師、數據工程師、資安工程師、平台及系統開發軟體工程師等人才。

為培育電商新世代人才，2024年momo持續參與政府29歲以下青年就業合作計劃，培育青年職場經驗，提升台灣青年競爭力，總經理谷元宏5月初更前進校園擔任校園講座「流通大師」講師，讓學生從中獲得電商產業生態的第一手資訊；3月起momo亦積極參與校園徵才及提供實習機會。

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