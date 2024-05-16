信義兒福 B2公辦都更招商說明會、投資總額估65億元

「臺北市信義兒福B2基地公辦都更案」4月30日公告公開徵求出資人。國家住都中心16日以線上直播方式舉辦招商說明會，面積約為8,100平方公尺，投資總額預計達65億元，預計8月26日截標。

國家住都中心執行長黃景茂致詞時表示，國家住都中心自2018年成立到現在五年多來，團隊一直致力推動台北信義兒福6處基地的連鎖式公辦都更，目前已經成功招商「兒福B1-1」、「兒福A1」、「兒福B1-2及B3-2」等案，目前正在進行招商的「兒福B2」則是整個都更計畫的第5處基地。

「兒福B2」現址是兒福幼稚園，同時也是信義兒福6處基地中最靠近信義計畫區及忠孝東路五段的基地，走路6分鐘即可到達信義計畫區的百貨商場，區位極好。

黃景茂說明，依據市場調查及都市再生計畫，「兒福B2」基地很適合打造成為新創聚落和共享辦公空間，吸引創意人才進駐。未來低樓層將設有商店、托嬰中心及庇護工場，中低樓層將提供新創辦公室和共享辦公室，而中高樓層則規劃為住宅，實現「職住一體」的理念，讓住戶可以在這邊工作，也住在這裡。

國家住都中心說明，「信義兒福B2案」區位優異，申請「TOD 2.0 計畫專案」後容積獎勵預計將突破50％；加上產權單純，由國家住都中心及臺北市政府持有的土地合計約占94％，其餘私地主參與意願也已超過9成，預期未來將能順利推動。

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