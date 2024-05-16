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遠雄港再添新客戶！與東風集團布建桃園國際機場跨境電商物流專倉

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
東風集團與遠雄自貿港簽署合約佈建桃園國際機場跨境電商物流專倉。(左)東風集團董事長楊弼涵、(右)遠雄自由貿易港區董事長葉鈞耀。資料來源：業者提供
東風集團與遠雄自貿港簽署合約佈建桃園國際機場跨境電商物流專倉。(左)東風集團董事長楊弼涵、(右)遠雄自由貿易港區董事長葉鈞耀。資料來源：業者提供

東風集團-東風航空貨運承攬(EAST WIND Express)16日與遠雄航空自由貿易港區（Farglory Free Trade Zone, FTZ）簽署專倉合約，將在桃園國際機場的遠雄自由貿易港區之貨運園區佈建跨境電商之物流專倉，將提供兩岸三地貨物運輸更完善之物流服務。

物流專倉預計將於今年7月投入營運，建物量體約3,900坪，包括地上三層及地下一層，涵蓋辦公區域、作業區及倉儲區等總計2,290坪的室內空間。物流專倉之佈建可滿足不斷擴張的台灣市場並開拓客戶商機、提高營運安全和清關效率，並支持台灣市場日益成長的貿易需求，使航空貨運更加成為經濟競爭力的發展命脈。

東風集團董事長楊弼涵，「今日對本土業者來說是歷史性的一刻，從今日起本土快遞報關業者終於有自己的獨立快遞通關倉庫，此刻是遠雄自貿港的突破，也是快遞報關的歷史新頁，更是東風集團新里程碑的開始，東風將會以此立基與遠雄自貿港團隊一同活絡空運快遞，並締造空運快遞的新榮景，期望遠雄自貿港團隊能持續的支持與照顧，一起再創佳績。」

遠雄自由貿易港區董事長葉鈞耀指出，「遠雄航空自由貿易港區為台灣唯一航空自由貿易港區是台灣重大經濟發展計畫之一，也是桃園航空城前導計畫，而且位處於計畫發展的重要核心位置，總投資開發金額已逾250億元。本次東風集團旗下航空貨運承攬公司進駐，藉由雙方共同合作讓國際看見台灣航空快遞貨運產業發展的競爭力。」

桃園國際機場位居東亞樞紐位置，航網綿密加上航空機隊充足運能。近年來兩岸經貿的空運進口和空運出口貿易量呈現穩定成長的趨勢，因而更依賴穩定的物流支援及快速的貨件處理效率。在此背景下，佔地 45 公頃、串連物流、人流、商流、金流、資訊流的遠雄航空自由貿易港區便具有高度經濟效益及競爭力，成為兩岸分工、國際接軌重要橋樑，提供業者全球運籌更便捷的服務。東風集團亦將透過與遠雄航空自由貿易港區公司的合作，挹注桃園國際機場提升國際空運能量。

機場 自由貿易 遠雄

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