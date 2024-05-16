統一超：2050年營運據點完成生物多樣性淨值正面效益

響應5月22日國際生物多樣性日，統一超今天宣布，將主動承諾旗下7-ELEVEN在2050年全營運據點完成生物多樣性淨值正面效益（Net-Positive Impact），也就是降低多樣性生物與環境破壞。

為積極落實承諾，7-11從「門市檢核」、「循環經濟」、「自然教育」3方面著手，包括建置生物多樣性檢核機制，永續農場持續探索循環經濟可能性，更藉由好鄰居同樂會傳遞生物多樣性觀念親子活動，今年生物多樣性同樂會預期達1500場、影響超過3萬人次。

統一超連續5年入選道瓊永續指數（DJSI）。7-11觀察到DJSI對企業於營運中兼顧生物多樣性議題重視度日升，因此營運據點及攜手供應商，皆遵循「生物多樣性保護」與「零毀林」政策，更於新設店流程中加入「生態敏感度自評」，針對既有店面提出改善策略，主動評估生態風險，期待降低環境衝擊與影響。目前有逾30家門市響應生物多樣性作為。

7-11也自2023年起即與專業農業生技團隊合作「永續農場」計畫，將門市咖啡渣、回收即期、已開封或不良報廢品回收，利用農業生技轉化為有機質肥料栽種蔬果，已成功種植高麗菜、黃金玉米棒等友善土地農產品，製作成鮮食配菜或開袋可即食商品。

7-11更與統一超商好鄰居文教基金會、荒野保護協會合作，挑選4座棲地型態差異較大的國家公園，於門市辦理好鄰居同樂會中，設計出地球生態愛珍惜手掌繪本。

搭配生物圖卡、DIY棲地任務遊戲，讓民眾認識陽明山、玉山、墾丁、南方四島等4座國家公園的棲地型態與保育物種，預計有超過3萬人次共同響應守護環境行列。

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