信義房屋雜耍女孩蛻變 吳姿樺獲傑出不動產營業員獎
在這個充滿挑戰的時代，成功往往不僅需要技能，更需要堅持和毅力。對於信義房屋景美景中店的專案經理吳姿樺來說，這樣的成長之路更是充滿著勇氣和決心。曾因客戶的一通電話，整合景美市中心早已荒廢30年的「吉生廣場」商場，只因堅持「對的事，持續做」的信義精神，讓她於今年4月獲得「傑出不動產營業員獎」肯定。
「『五枝花』是小時畫畫班的綽號。」吳姿樺回憶初入行時說，為讓接觸不止一家房仲的客戶們記住自己，都會以此自我介紹，也順利讓初次見面的客戶留下深刻意象。從小內向的吳姿樺，直到大學期間因緣際會之下接觸雜耍，對於雜耍的熱愛，也讓她發現幸福的因素其實都與「人」有關，更因此奠定了日後找尋一份「與人為善」的工作契機。
畢業後，憑藉著優秀的外語能力，即將前往海外發展的吳姿樺，但命運卻讓她來到了信義房屋。起初，她面臨著業務上的挑戰一度想要放棄，然而她努力克服困難並不斷地成長，從最初的無成交到獲得信義房屋TOP1榮譽獎項，不斷付出的努力終於獲得回報。
擅長帶看的吳姿樺，透過為客戶解決問題的過程中，獲得喜悅並不斷地成長，她深信「努力是要給自己看的，因為努力才有更好的選擇」。然而，入行第三年，隨即遇到職涯中最大的挑戰，一通客戶的電話，讓她開始著手「吉生廣場」商場整合，透過整合上百位所有權人，把每一位客戶的請託放在心上，持續堅持著「對的事，持續做」的信念，在隔年取得單月成件5.55件優秀成績，也為商場整合做出了巨大貢獻。
吳姿樺也在日前，獲得台北市不動產仲介經紀商業同業公會「傑出不動產營業員」獎表揚，她表示，未來也將持續精進專業，幫助更多客戶完成家業夢想。
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