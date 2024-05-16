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TOYOTA 社區型保修站逾100間 結合服務廠全台達225個服務據點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
社區型保修站成功讓和泰車的觸角更深更廣（業者提供）
社區型保修站成功讓和泰車的觸角更深更廣（業者提供）

和泰汽車改變傳統維修服務模式，於2019年起導入社區型保修站，至今已成功擴展103間，連同TOYOTA服務廠，全台總服務據點數達到225間，綿密服務網絡成為業界標竿，並因深入社區，提供更方便的維修服務，與民間保養廠成功競逐，讓原本已不再回原廠保養的車主重新回到和泰體系

和泰汽車積極應對市場變化，2019年觀察到消費者對便利性的訴求提升，便開始投入社區型保修站的建置，原本和泰車對於社區保修站能帶動的業績並沒有太高的期望，和泰車總經理蘇純興拍板定案時，只考量可以提昇客戶的滿意度，誰也沒想到保修站在很短的時間內就開始獲利，原本的大型服務中心來客量、業務規模並未減少，保修站的業務卻是淨增加。不論是人口密集的都會區、或是郊區偏遠地帶，舉凡TOYOTA據點過去缺乏服務觸及的地區，皆期望透過廣布據點，縮短顧客通勤時間、紓緩預約等待，提供車主方便快捷的汽車保修服務。

和泰汽車的車數每年大量增加，大型服務廠投資金額極鉅而且用地取得困難，成為經銷商相當困難的課題。社區型保修站投資金額小、可以舒解服務廠的量能，又可以拉近一般民眾的關係，成為和泰車成功策略。過去兩年，豐田集團各國家代表亦紛紛造訪台灣，向和泰汽車取經，學習保修站的經營模式。

TOYOTA社區型保修站的特色為地點便利，提供定保維修服務及輪胎電瓶更換，並秉持顧客第一的精神，提供在地車主親切與專業的車輛諮詢，協助顧客解決各項車輛維修需求。至2024年，TOYOTA已建置103間社區型保修站，總服務據點達225間，遍布全台154個行政區，深入鄉里，不論車主身在龍井、東湖、大竹，或是關廟、頭城、卑南，都可看見TOYOTA的身影，不僅如此，TOYOTA更將目光投向澎湖縣，為業界第一間至離島開設原廠保修廠的品牌，以確保離島顧客也能享有便捷、高品質的服務體驗。

TOYOTA服務廠與社區型保修站為兩種不同型態據點，保修站專注提供快速保養與簡易維修服務，服務廠提供全方位售後維修服務，兩者皆使用豐田原廠汽車零件，並且服務團隊皆通過原廠專業訓練與認證。兩種服務型態據點彼此支援，形成TOYOTA完善的售後服務生態鏈，為顧客提供最優質的服務。過去五年間，TOYOTA服務據點擴增超過100間，全台合計超過200多間服務據點，現況服務團隊成員也超越5200名，五年來成長幅度11%，透過據點數和服務人力的增加，TOYOTA持續提升服務的品質和範疇，確保每位顧客都能獲得最滿意的服務

和泰車

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