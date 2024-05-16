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國家船模實驗室動土 蔡總統：預計2027年啟用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

蔡總統今（16）日上午前往高雄出席「國家船模實驗室動土典禮」時指出，這座多功能「國家船模實驗室」完工後，將解決台灣新式船艦委由國外協助測試，造成生產期程未定、資安問題的風險，並將最關鍵的船艦試驗工作留在台灣，也向世界宣示台灣全力發展國艦國造的決心。

蔡總統抵達後，首先觀看國家船模實驗室介紹影片。隨後致詞時表示，從2022年開始，為了確保台灣的造艦穩定及安全，我們集結產、官、學界的力量，推動船模試驗在高雄扎根。今天這座多功能的「國家船模實驗室」，在歷經海委會和國海院兩年多的設計，以及盤點國內造船業、海軍及海巡的造艦計畫後，即將開工動土，並且預計在2027年啟用。

蔡總統說，目前國內雖然有四所大學設有船模試驗水槽，但是都缺乏耐海性能、操縱性能及迴旋臂等試驗，這座即將動土的實驗室，完工之後將能補足這些不足，解決台灣新式船艦委由國外協助測試，所造成生產期程未定、資安問題的風險。更重要的是，這也讓最關鍵的船艦試驗工作留在臺灣，更向世界宣示我們全力發展國艦國造的決心。

蔡總統指出，未來，政府也會繼續和擁有船模試驗水槽、具備水下載具技術的大學，共同簽署合作備忘錄，整合量能及資源，提升臺灣造艦的整體技術。

蔡總統提到，這幾年，政府大力推行國艦國造和所需的建設，不僅滿足臺灣的國防需求，建構更具韌性的戰力，也帶動船舶設計、裝備、材料、軍工及檢驗維修等國內產業鏈的發展。

蔡總統感謝海委會、國海院及所有參與這項工程的夥伴，克服種種困難，協助臺灣打造屬於自己的船模實驗室。並強調，台灣會繼續經由海洋連結世界，期盼透過「國艦國造」，一起堅守台灣的民主、自由，為國人打造一個更繁榮、安全的國家。

隨後，蔡總統也與現場貴賓一同進行祝禱及開工動土儀式。

資安

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