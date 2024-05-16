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遠百今年營運估先蹲後跳 拚獲利續創高

中央社／ 台北16日電

受惠台灣內需買氣強勁，遠百去年獲利創高，今年首季因基期高，成長力道下滑，但母親節檔期開紅盤，先蹲後跳有望助攻全年業績續揚，力拚連3年創高。

遠百今天股價高檔震盪，跌逾6%，但遠百近期股價漲勢凌厲，累計近3個月，股價漲幅逾4成，5月10日盤中來到35.95元，為2012年以來的新高水位，創12年新高。

百貨業近年業績接連報喜，買氣從疫情期間延續至疫後，遠百2023年稅後淨利新台幣27.52億元，年增42.5%，創歷史新高，每股盈餘（EPS）1.95元，大幅優於2022年每股賺1.37元，創2011年來新高。

遠東去年精品、餐飲品類報復性成長，上半年成長力道強勁，但今年前幾月因出國人潮眾多，加上基期較高，成長力道稍差。遠百前4月營收114.25億元，年減5.86%。首季歸屬於母公司業主淨利5.78億元，年減逾26%，每股盈餘0.41元，低於去年同期的0.56元。

遠百表示，因為去年基期高，第1季成長力道放緩，但下半年會比去年同期好，且看好外銷好轉，零售業也會受惠，今年有望繼續成長，力拚連3年創高，而今年母親節檔期，共21天的業績也開出紅盤，業績達標且成長約6.5%。

遠百指出，其中台中大遠百、板橋大遠百精品新櫃及櫃位調整陸續開出，帶動高階品牌業績開紅盤，成長超過1成。

遠百進一步觀察，今年金價持續上漲，黃金珠寶買氣成長超過15%，女裝一掃過去較低迷買氣，成長超過12%，家電商品成長近10%，餐廳受用餐人潮帶動，今年成長超過11%。

買氣 遠百

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