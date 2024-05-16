陽明通知客戶6月15日起 亞洲-北美每40櫃再加收GRI1000美元
全球貨櫃輪陸續喊漲GRI（綜合運費）再加上陽明（2609）今天已經通知客戶亞洲-北美每40櫃再加收GRI1000美元；另外，今天大陸的歐線集裝箱報價盤中再度大漲11%，推升長榮（2603）、陽明再度上漲。
推升航運股走強的領頭羊換成長榮海運跟陽明，長榮海運今天盤中來到215元，一度漲幅達5%，陽明最高來到76.4元，漲幅也達7%，萬海（2615）因為漲幅過大，今天開始被處置，股價表現相對較疲軟。
紅海危機無解，再加上歐、美經濟復甦又比預期快，大陸五一長假結束後，歐美啟動拉貨潮，運價開始飆漲，亞洲到北美5月已經全部滿艙，新一波的搶艙潮來了，已經推升6月的全球貨櫃輪運價再度上漲，6月各大航商陸續宣布加收GRI（綜合附加費)。
長榮、陽明認為紅海危機及巴拿馬運河乾旱等問題暫時無解，已經吃掉供給過剩的差距，預期紅海危機事件將延續至第三季旺季。
物流業者進一步指出，歐美補庫存需求出籠，歐美兩線艙位吃緊情況不變，分析本月運價走勢，隨著大陸五一長假開始復工，對於貨櫃的需求會陸續增加，今天歐洲線期貨再度大漲11%，這也宣告全球貨櫃輪需求排擠效應發酵，運價有望再漲一波。
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