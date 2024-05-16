快訊

畢業禮物？傳文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲說話了

登太平島動作太大？中越填海造陸還移民 學者：台灣算保守

網銀攜手遊戲橘子、智冠鴨子划水 遊戲商支付大戰誰是贏家

陽明通知客戶6月15日起 亞洲-北美每40櫃再加收GRI1000美元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運。本報系資料照片
陽明海運。本報系資料照片

全球貨櫃輪陸續喊漲GRI（綜合運費）再加上陽明（2609）今天已經通知客戶亞洲-北美每40櫃再加收GRI1000美元；另外，今天大陸的歐線集裝箱報價盤中再度大漲11%，推升長榮（2603）、陽明再度上漲。

推升航運股走強的領頭羊換成長榮海運跟陽明，長榮海運今天盤中來到215元，一度漲幅達5%，陽明最高來到76.4元，漲幅也達7%，萬海（2615）因為漲幅過大，今天開始被處置，股價表現相對較疲軟。

紅海危機無解，再加上歐、美經濟復甦又比預期快，大陸五一長假結束後，歐美啟動拉貨潮，運價開始飆漲，亞洲到北美5月已經全部滿艙，新一波的搶艙潮來了，已經推升6月的全球貨櫃輪運價再度上漲，6月各大航商陸續宣布加收GRI（綜合附加費)。

長榮、陽明認為紅海危機及巴拿馬運河乾旱等問題暫時無解，已經吃掉供給過剩的差距，預期紅海危機事件將延續至第三季旺季。

物流業者進一步指出，歐美補庫存需求出籠，歐美兩線艙位吃緊情況不變，分析本月運價走勢，隨著大陸五一長假開始復工，對於貨櫃的需求會陸續增加，今天歐洲線期貨再度大漲11%，這也宣告全球貨櫃輪需求排擠效應發酵，運價有望再漲一波。

長榮海運 陽明

延伸閱讀

台股再創新高 股東會行情提前報到

長榮股價轉弱 四個原因

台股連3天創高 外資買超645億聚焦陽明、台積電

她買萬海慘虧逾7成⋯想當傳家寶送孫！苦主曝賠2百萬血淚

相關新聞

陽明通知客戶6月15日起 亞洲-北美每40櫃再加收GRI1000美元

全球貨櫃輪陸續喊漲GRI（綜合運費）再加上陽明（2609）今天已經通知客戶亞洲-北美每40櫃再加收GRI1000美元；另...

環檢警再次聯手 揪非法掩埋營建廢棄物慣犯

環境部環境管理署北區環境管理中心與新竹地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊第一中隊及新竹縣環保局組成專案小組，由新竹地檢...

房仲公會對賴政府提六建言 檢討預售屋禁轉讓鎖房效應

賴總統即將於520上任，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全聯會針對房地產市場，提出「調整豪宅限貸令」、「放寬選擇性信用...

SOGO大巨蛋首波商場5月30日登場 14家主題餐廳一次看

由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場即將開幕，今（16）日宣布以「城市綠核心」、「首都中心花園」購物中心為概念，將大巨蛋商...

4月住展風向球降回綠燈 專家：市場熱度高建商仍不讓利

住展雜誌今（16）日發布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，在3月上演16年大驚奇熱絡黃紅燈後，4月的後329檔期...

汽車保養更方便！TOYOTA社區型保修站突破100間 全台達225個服務據點

忙碌的時代，讓民眾保養愛車更方便，TOYOTA社區型保修站今（16）日正式宣布突破100間，結合服務廠全台達225個服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。