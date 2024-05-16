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房仲公會對賴政府提六建言 檢討預售屋禁轉讓鎖房效應

聯合報／ 何醒邦/台北即時報導
房仲全聯會理事長王瑞祺。圖／房仲全聯會提供
房仲全聯會理事長王瑞祺。圖／房仲全聯會提供

賴總統即將於520上任，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全聯會針對房地產市場，提出「調整豪宅限貸令」、「放寬選擇性信用管制」、「健全租賃市場」、「續推優惠房貸鼓勵年輕人購屋」及「鬆綁閉鎖性打房政策，增加房屋供給」、「都市及非都市更新條例，同時放寬容積獎勵」等六大建言，期待新政府透過與市場對話，滾動式調整政策，而非齊頭式管控，讓政策工具能發揮最大效益，滿足民間期待，亦有助於台灣房市長遠正向發展。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，目前大環境與過去大不相同，政策上若不採取滾動調整來因應時勢，不僅效果不佳，更會產生負面效果。他舉例，如平均地權條例中禁止預售屋轉讓、房地合一短期交易高稅率等，透過降低屋主出售意願的閉鎖型政策，反映在第一線市場卻是呈現市場供給減少，價格不減反增的狀況，此與政策目的相左現象，本公會認為應有再檢討空間。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄指出，「調整豪宅限貸令」、「放寬選擇性信用管制」由於近年房價上揚，過往央行北市7000萬、新北6000萬，其他地區4000萬的豪宅限貸令已不合時宜，不僅影響換屋族權益，也讓業者在有限土地上興建不理想的住宅，換屋族遭受池魚之殃。

過去政策上對市場有正面幫助的「健全租賃市場」、「優惠房貸」也應續推，透過稅制減免及打擊逃漏稅等政策來打破租屋黑市問題，同時導入專業管理，健全租賃市場，另應對名下無資產的自用買方持續提供各項優惠房貸。

王瑞祺表示，近來地震頻傳，無論位於都市土地或非都市土地均可能同受其災害，而位於住宅區及商業區都市土地固然適合以都市更新方式辦理重建，然位於非都市土地則完全不適用，顯失公平。因此建議將非都市土地比照都更條例方向整合，同時放寬容積獎勵。

全聯 豪宅 都市更新

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