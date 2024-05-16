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SOGO大巨蛋首波商場5月30日登場 14家主題餐廳一次看

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「遠東Garden City」購物中心 「潮美食公園GOURMET PARK」5月30日即將重磅登場。遠東SOGO/提供
「遠東Garden City」購物中心 「潮美食公園GOURMET PARK」5月30日即將重磅登場。遠東SOGO/提供

由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場即將開幕，今（16）日宣布以「城市綠核心」、「首都中心花園」購物中心為概念，將大巨蛋商場命名為「遠東Garden City」，商場面積3.6萬坪，是台北市中心最大購物商場。

其中，遠東Garden City購物中心大巨蛋周邊圓形廣場「潮美食公園GOURMET PARK」將於5月30日重磅登場，14家主題餐廳，首度曝光。 包含1家全球概念店、5家全台首店、3家百貨首店、1家台北首店，另有4家友善萌寵餐廳。

遠東集團City系列再創新猷，Garden City坐擁四大零售餐飲區域，幅員廣大，結合文創與各項國際運動賽事、表演活動，將成為超大型國際休閒、遊憩、觀光景點。

「遠東Garden City」將台灣百貨零售的營運管理全面升級，除了以「全天候、全方位、全客層」佈局最完整的購物生活場域，也將遠東SOGO企業DNA的標誌「ESG」，繼續深耕落實在這個眾所期待的消費聚落。

遠東Garden City「潮美食公園GOURMET PARK」即將於5月30日登場，其中備受矚目的D區14家主題餐飲大店也將首次曝光，包含5家全台首店、1家全球概念店、3家百貨首店、1家台北首店，餐飲種類繁多串聯多家歐亞菜系特色餐廳，包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物料理等，同時並看好串連台北東區及信義區的「夜經濟」，首度規劃營業到淩晨甚至24小時的餐廳，準備為東區「夜”食”尚」揭開新的序幕。

遠東SOGO表示，大巨蛋商場將開始啟用第一部分D區，打造一條涵蓋綠蔭休憩廊道的「潮美食公園GOURMET PARK」，並重磅引進14家主題餐廳，其後也將陸續到位，主要規劃南北面兩大主題餐廳區，包含以美食不夜城為主軸的南面7家餐廳及適合親子萌寵的北面7家餐廳，其中還有4家寵物友善餐廳，餐廳空間從40坪的主題餐廳到200坪餐飲大店，共佔地約1300坪、1422個座位數，餐廳營業時間更首度打破百貨既有的營業規劃，從早上7:30開啟一天最chill的早午餐，到夜晚下班甚至周末凌晨的舒壓聚會，另外還有24小時不停歇的餐飲服務，符合不同族群的用餐需求，任何時間都能隨時輕鬆品嚐美食。

此外，SOGO APP會員數將突破150萬，慶祝遠東Garden City「潮美食公園GOURMET PARK」開幕，SOGO APP推出新會員大募集活動，只要新下載，就立即贈送200點，更可同步兌換100元立即享用。

14家主題餐廳包含全台獨家首店，由星宇航空與胡同燒肉聯手打造首間航空主題燒肉店-「STAR HUTONG星胡同」、全台純度最高的美式運動餐廳-全台首店「SPORTS NATION」帶來百萬智慧自助取酒牆，讓你身歷其境球場看賽事與喝啤酒的爽快感、香港上市集團呷哺呷哺旗下新穎的台式麻辣火鍋尬茶飲-全台首店「湊湊火鍋·茶憩」、首度迎來24小時營業不停歇以港式餐飲結合餐酒館形式-全台首店「大巨星港式飲茶餐酒館」及以Brunch Bar為概念的全新早午餐品牌「Lit Lit」，5家全台首店餐飲品牌。

另外還有來自日本福岡的人氣拉麵「一風堂BAR IPPUDO」，為大巨蛋打造日式居酒屋全球概念店等，重磅引進的14家餐廳從5月30日起陸續盛大開幕，開幕期間各家餐廳也都端出最值得令人期待的特色餐點與開幕優惠，5月13日-6月3日更特別推出SOGO APP美食購物金，線上扣200點換100元美食電子購物金，最多可兌換1000元，在開幕期間，除了各餐廳優惠外，還能再立即折抵省一波。

SOGO 餐飲

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