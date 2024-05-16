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4月住展風向球降回綠燈 專家：市場熱度高建商仍不讓利

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌今（16）日發布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，在3月上演16年大驚奇熱絡黃紅燈後，4月的後329檔期回到穩定綠燈，整體分數為50.2分，雖比3月下修，但50分以上仍可判斷房市熱度高，回看過往分數，除了今年3月外，先前有50分已是2022年的7月，當時在於疫情解封，建商大舉進場所致。

4月的供給面上，預售推案量約800多億元，相比3月減近乎3成，住展雜誌發言人陳炳辰指出，建商一方面有趕不及申請建照或設置接待中心情形，另一方面看好價量後況，倒不急於一時。

4月指標大案包括台北市南港區的「國協天悅」、桃園市八德區「合雄大境」、新竹縣寶山鄉「宏道新竹帝寶6區2號」、北士科百億元商辦案「遠雄商舟」。

至於新成屋戶數仍在100多戶，與前月持平，再過不到兩個月囤房稅2.0就要登場，即便房市走熱，建商也無意硬碰硬，先建後售依然為特定區域或個案規劃，起伏不大。

需求方面，追蹤的指標建案平均來客組數每週約31.8組，較前月增約2.5組，當前房市熱況自然推升賞屋量，尤其台北市信義區、南港區、文山區，與新北市的三重區、桃園市的龜山區指標案，在話題熱、低首付、部分區域新案稀缺等特性下，遂演樓頂揪樓下的來客量。

追蹤指標建案平均成交組數每週約4.2組，較前月減約1組，但相比這一年來每週至多3組，還是很不錯的表現，台北市區、新北市淡水區竹圍、三重區二重左岸、桃園市龜山區的A7地帶，都有個案繳出亮眼成績單。

議價率分數持平，數據顯示議價幅度維持一成以內，陳炳辰表示，買方殺紅眼的搶房姿態，建商看在眼裡，不僅不必讓利，還不乏調價情況，反正有低首付特效藥，購屋族群對於高房價閉著眼吞，議價空間窄化不意外。

待售建案個數分數也持平，從前月的1104案，微減23案至1081案，呼應市況呈現一定結案量體，以桃園市狀態最佳，出於雙北、新竹核心地帶的房價驚驚漲，彰顯桃園市比價效益與居住性價比，買氣水到渠成。

陳炳辰分析，今年520檔期預估新案推案量來到約2134.6億元，為2021年以來高點，上半年房市有望一如預期暢旺，下半年接續上場生力軍還可期待台北市中山區、新北市板橋區、桃園市的青埔與楊梅，和新竹縣寶山鄉、基隆市的暖暖區等。短期沒有直接利空干擾下，整個龍年房市或都顯樂觀。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

建商 房市

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