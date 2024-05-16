汽車保養更方便！TOYOTA社區型保修站突破100間 全台達225個服務據點

忙碌的時代，讓民眾保養愛車更方便，TOYOTA社區型保修站今（16）日正式宣布突破100間，結合服務廠全台達225個服務據點，業界第一，全球首創TOYOTA社區型保修站，地點便利、保修快速，其綿密服務網絡，提供消費者更方便彈性的選擇。

和泰汽車表示，隨著消費者生活習慣的改變，更要積極應對市場變化，2002年起連續在台灣汽車市場占據銷售龍頭，為提供廣大車主即時、便利的車輛售後服務，於2019年起導入社區型保修站，至今已成功擴展103間，連同TOYOTA服務廠，全台總服務據點數達到225間，其綿密服務網絡成為業界標竿。

早在2019年觀察到消費者對便利性的訴求提升，和泰集團便開始投入社區型保修站的建置。不論是人口密集的都會區、或是郊區偏遠地帶，舉凡TOYOTA據點過去缺乏服務觸及的地區，皆期望透過廣布據點，縮短顧客通勤時間、紓緩預約等待，提供車主方便快捷的汽車保修服務。和泰汽車翻轉業界過去以全功能、大型服務廠的經營型態，用社區型保修站的策略，成功打造全新的商業模式，過去兩年，豐田集團各國家代表亦紛紛造訪台灣，向和泰汽車取經，學習保修站的經營模式。

TOYOTA社區型保修站的特色為地點便利，提供定保維修服務及輪胎電瓶更換，並秉持顧客第一的精神，提供在地車主親切與專業的車輛諮詢，協助顧客解決各項車輛維修需求。至2024年，TOYOTA已建置103間社區型保修站，總服務據點達225間，遍布全台154個行政區，深入鄉里，不論車主身在龍井、東湖、大竹，或是關廟、頭城、卑南，都可看見TOYOTA的身影，不僅如此，TOYOTA更將目光投向澎湖縣，為業界第一間至離島開設原廠保修廠的品牌，以確保離島顧客也能享有便捷、高品質的服務體驗。

TOYOTA服務廠與社區型保修站為兩種不同型態據點，保修站專注提供快速保養與簡易維修服務，服務廠提供全方位售後維修服務，兩者皆使用豐田原廠汽車零件，並且服務團隊皆通過原廠專業訓練與認證。

兩種服務型態據點彼此支援，形成TOYOTA完善的售後服務生態鏈，為顧客提供最優質的服務。過去五年間，TOYOTA服務據點擴增超過100間，全台合計超過200多間服務據點，現況服務團隊成員也超越5200名，五年來成長幅度11%，透過據點數和服務人力的增加，TOYOTA持續提升服務的品質和範疇，確保每位顧客都能獲得最滿意的服務。

和泰汽車以全新的商業模式—社區型保修站，提升顧客的入廠便利性、擴大TOYOTA的服務量能。未來，TOYOTA將持續擴建保修站，秉持顧客至上的精神，引領車業，為消費者提供更貼心、更便利的售後服務，成為最值得信賴的好鄰居。 TOYOTA佈建綿密服務網，服務據點數達225間。業者提供 TOYOTA超過五千名原廠認證服務團隊，服務廠攜手保修站完善售後服務生態鏈。黃淑惠攝 全球首創TOYOTA社區型保修站，社區型保修站逾100間，結合服務廠全台達225個服務據點，業界第一。黃淑惠攝 TOYOTA保修站團隊皆通過原廠認證且提供豐田正廠零件。黃淑惠攝

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