保障消費者拒絕裝潢糾紛 匠人部落祭出「住保履約」

根據「台灣住宅品質消費者保證協會(簡稱住保會)」統計，去年接獲調停申請案件中，有關於裝修糾紛的占比仍高達68%，可見如何保障房屋的裝修品質，對消費者來說，一直是很大困擾。

有鑑於此，向來以改革為職志的「匠人部落」率先其他工班，主動對上門委託的屋主提出「住保履約」，不僅保障消費者，也保護工班，獲得不少信賴及好評。

「匠人部落」社長王均守表示，消費者最怕遇到裝潢蟑螂，拿了頭期款跟貨款之後就人間蒸發，或是施工時間一拖再拖。

另有一些小工班則是為了便宜行事，或想早點拿到工程款等，往往不願意主動提出「住保履約」，反而在驗收時被不理性的消費者刁難而拿不到尾款。

其實，這些都是可以預防的。王均守表示，以住保會所提供的一件裝潢糾紛調解案件來說：一位屋主隨意找了街邊一間工程行進行整修，估價後給出87萬元，後因增加改建套房等施工項目，陸續追加工程款，屋主也一一匯款。

最後卻因陽台裝修造成鄰損漏水，加上對工程項目認知有落差等，屋主不願意給付剩餘尾款7萬元，並申請調處。屋主認為，自己從事貨運生意幾十年，從不曾簽約，沒想到裝潢細節多，以口頭約定加上估價單，竟仍出現烏龍施工。

住保會理事長吳翃毅表示，「住保履約」不僅保障施工及付款，合約中更會載明估價單(單位、數量、品牌型號)、材料品質，每個階段的驗收內容及日期等等，不再只是含糊地「一式」等用語。

做法是將消費者的裝修款，交付銀行信託專戶(第三方支付)，按施工階段，每階段完成驗收後，才撥款給承做單位。過程中，只要交付裝修款的1%給銀行即可，以裝修款100萬來說，就是交付1萬元，對很多花了上百萬裝潢房子的民眾來說，繳付少少的履約金，就可以保證裝潢品質，十分划算。

至於由誰「驗收」？住保會表示，他們有配合的第三方、公正的驗屋公司，當施工單位或消費者其中一方有疑慮時，就會請驗屋公司進行驗收，以釐清責任歸屬。

吳翃毅進一步表示，已陸續針對工班、驗屋公司、裝修平台、建設公司等舉行座談會、進行推廣。一般小工班比較沒有「住保履約」的觀念，匠人部落是一個集合木工、水電、泥作等各種工班的公司，率先全面要求上門委託的消費者接受「履約保證」的作法，應可帶起示範作用。

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