蟬說聯手台灣農林 在溪頭打造全台第一座智慧生態露營區

溪頭露營區風華再現！在全台擁有4處別具特色露營區的豪華露營品牌「蟬說生活集團」，與土地資源豐沛及百年製茶工藝的台灣農林（2913）合作，加上三陽工業（2206）的支持，推出第一個自搭帳露營區「蟬說：溪頭生態露營區」。

蟬說生活執行長馬驊表示，蟬說結合生態保育及數位創新技術的引進，在溪頭打造全台第一座智慧生態露營區，同時延續雙方核心理念，持續發掘在地特色，同時全力發展綠色旅遊產業。

另外，「蟬說：溪頭生態露營區」也與君品Collection旗下美學車中泊「vantel露營車」、最新型的無人商店「自由食間」合作，提供租賃帳篷及露營車住宿服務。

馬驊強調，就算是沒有裝備的露營新手，也能在溪頭來一場舒適愜意的沉浸式森林露營體驗，算是一個DIY及輕鬆露營兼具的體驗。

「蟬說：溪頭生態露營區」是蟬說旗下第一個自搭帳露營區，座落在海拔1,150公尺的南投溪頭山林間，擁有豐富的自然生態，優美的森林景觀，周邊擁有多條森林步道及觀光景點，被芬多精所充斥的營區，夏季平均溫度20度，更是著名的避暑勝地。

溪頭露營區經過一年整理與公開招標，今年2月由蟬說接手經營，秉持著以維護自然生態為最大的前提，以不砍樹為目標進行營位的修繕整建。

同時整合配電、改善管理中心、預訂系統線上標準化，採用節能減碳的智慧供電系統，並投資上千萬元建置節能減碳且善用在地資源的熱泵及軟水系統。

馬驊表示，蟬說提倡無痕露營的精神，目的就是希望減少旅遊碳足跡的產生，成為台灣目前最新的低碳友善山林智慧露營區。

這麼具有魅力的森林露營區，除了受到自搭帳的愛好者喜愛之外，蟬說也攜手「vantel露營美學車」聯名推出全套露營車方案，包括露營裝備、炊煮設備都事先備妥，只需帶上一卡皮箱就可以直接出發，就是把懶人露營的情境轉移到溪頭山林之間。

不僅是露營設備已經安排妥當，餐點也可以直接在營區內輕鬆搞定！透過無人販賣機供應來自台灣特色的料理品項，包含：台中知名的家常好味道「王媽媽廚房」、「老饕嚴選」的脆皮烤豬，以及選用台灣新鮮水果製成的「春一枝」冰棒等商品。

現場也提供多種入住方式，「諾美締」的露營車可以無裝備入住，並與帳篷設備租賃廠商「初露」合作，提供帳篷設備租賃服務及搭帳服務，不會搭設帳篷也不用擔心。

目前正值溪頭螢火蟲最熱鬧的季節，上萬隻螢火蟲穿梭在樹木間，好不熱鬧！蟬說團隊特別與在地創生導覽團隊「Jungle Fun趣叢林」合作，推出季節限定的「溪頭地上螢河/火金姑生態電影院」。

在生態老師的帶領下，夜晚時分走訪營區，觀賞溪頭獨有的自然生態，晚間才出沒的黑白相間馬陸，尋找百年樹木所流出的黃褐色琥珀。

晚間限定的昆蟲電影院，則是在營區內搭設白布幕，利用昆蟲的趨光性，打造出獨一無二的電影院，每晚都可以欣賞到不同的生態。

除了透過導覽了解螢火蟲生態，蟬說也藉由活動提倡溪頭螢火蟲復育的行動，在原始的森林景觀中欣賞最自然的美景，活動時間為即日起至6月30日晚間18:50至20:00在營區登場。

「在溪頭打造新型的友善森林智能露營區，是《蟬說》的核心目標！」馬驊說，透過硬體設備的更新、軟體服務流程的建置，以及在地活動的設計，不僅重現溪頭露營區風華，更透過許多加值活動豐富露營區的住宿體驗，希望讓旅人在享受森林自搭帳露營的同時，也能細細品味溪頭的全新樣貌。 蟬說：溪頭生態露營區座落在海拔1,150公尺的溪頭山林間，擁有豐富自然生態。記者宋健生/攝影 營區提供帳篷設備租賃服務及搭帳服務，不會搭設帳篷也不用擔心。記者宋健生/攝影 無人販賣機供應來自台灣特色料理品項，餐點也可以直接在營區內輕鬆搞定。記者宋健生/攝影 蟬說結合生態保育及數位創新技術，在溪頭打造全台第一座智慧生態露營區。記者宋健生/攝影 在生態老師帶領下，夜晚時分走訪營區，觀賞溪頭獨有的自然生態。記者宋健生/攝影

商品推薦