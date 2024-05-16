「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%

豪宅曾是房市領頭羊，但受央行限貸令影響，近年榮景不再，永慶房產集團統計七大都會區豪宅平均單價、坪數和總價變化，單價方面，台北市明顯漲不動，5年漲幅分別只有6.9%，平均一年漲1%多，新北也僅上漲8.2%。

台中，高雄漲幅都僅約一成，台南、新竹表現較佳，但台南5年漲26%，新竹縣市漲約21%，都遠低於一般產品。

從總價來看，台北市總價不增反減，小減1%，高雄小增0.7%，僅台南市、桃園市豪宅平均總價增幅逾一成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹近年匯聚大量高科技資產族群定居，根據財政部110年全國綜合所得總額統計，新竹市平均152萬元蟬連榜首，新竹縣140萬元則位居第二，竹科高資產族群顯著推升新竹縣市豪宅單價。

至於台南市豪宅近五年平均單價漲幅高達26%，陳金萍指出，台南市豪宅成交主要集中在東區、北區等核心城區，除了有平實重劃區開發、台南捷運等建設利多因素，相比其他五都，豪宅單價基期較低，因此漲勢相對明顯。

另從坪數來看，七大都會區豪宅均出現面積縮水現象，五年間平均縮水近1成。各都實際坪數減少約10-15坪左右，台南市縮水16.8坪最多，其次高雄市減少14坪和新竹減少13.5坪。

陳金萍指出，隨著原物料和人工成本持續上升，許多建商選擇減少坪數以抑制豪宅總價大幅攀升，加上近年來房價上漲明顯，過去不屬於央行豪宅定義的住宅也紛紛晉升豪宅之列，許多「新豪宅」的坪數較無傳統豪宅來得多，平均下來亦使得豪宅面積出現縮水狀況。

值得注意的是，七都中雖然台南市豪宅實際坪數縮水最多，但其2023年平均坪數仍有超160坪位居七都第一，比最後一名的台北市105坪多出近55坪空間，相當於多出一套三房或四房。

陳金萍分析，雙北豪宅價格居高不下， 2023年豪宅平均總價皆破億元大關，讓部分豪宅客戶在一定預算下，會選擇從雙北外溢至桃園尋找居住空間更大、CP值更高的豪宅產品，促使桃園市的豪宅總價走揚明顯，五年增幅達11%。 資料來源／永慶房屋

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