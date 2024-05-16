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CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

創業之星選秀報名時間延長 5月31日截止收件

經濟日報／ 記者何易霖／台北報導

全民創新動起來，為了讓新創企業與學生團隊有更充裕的時間規劃方向與準備，經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」報名截止日由原訂5月15日（三），延長至5月31日（五）23時59分，把握報名關鍵倒數時刻，下一顆閃亮的創業之星很可能就是你。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。

「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事，今年由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、台灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

今年賽事分為公司組與學生組，鎖定八大類別，包括：一、金融科技；二、生技醫療；三、綠能環保；四、新零售；五、智慧製造；六、數位內容及平台；七、資通訊；八、其他類，歡迎新創公司及有志投入新創領域的學生團隊參賽。

「您只管創業，故事我們來說」。今年「創業之星選秀大賽」由經濟日報與台大創創中心、創投顧問公司、金融投資團隊與知名企業等相關專業人士代表籌組評審委員會，統籌選拔作業，公司組與學生組都將各自選出冠軍一名、優勝二名，公司組與學生組冠軍並各可獲得10萬元與5萬元獎金。

公司組冠軍、優勝團隊，皆可獲得台大創創中心加速器計畫及獲得針對「組織及業務快速成長階段」新創團隊的客製化輔導，例如協助團隊策略規劃、財務預測與管控、組織管理方法。

學生組冠軍、優勝團隊也可加入台大創創中心孵化器計畫，協助團隊更專注於驗證產品構想，為創新構想建立商業模式，進而開發產品，將創意商品化。

冠軍與優勝團隊不僅能獲得台大創創中心專業輔導協助「鍍金」，也可獲得經濟日報全版版面報導，增加團隊知名度與曝光能量。

本屆賽事即日起至5月31日（五）23:59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請上活動官網

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創業 國泰金控 選秀

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