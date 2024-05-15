智慧經營／臺灣金控董事長沈榮津 走動式管理 注入金融動能

臺灣金控董事長沈榮津將於5月18日正式卸任，並轉任東元（1504）董事。回顧沈榮津一年多任期將臺銀人壽轉虧為盈，成功要素是他知人善用、勤盯及與部會溝通。另外，他推動「政策金融」，加強臺銀各分行與產業界交流。他也相當重視淨零永續，臺灣金控率公股金控之先，設置永續長，也是國內首家全集團均完成設置永續長的金控集團。

沈榮津任內不斷督導臺銀人壽調整經營策略。他考量臺銀人壽經營問題有其歷史背景與諸多困難待議，率領集團首長持續與主管機關溝通，並透過整合集團資源，多面向協助人壽經營改革。為促使臺銀人壽注入新血，自合庫借將，董事長由公股人壽的保險專家張志宏擔任，總經理由原副總劉啟聖升任。

壽險經營績效提升

截至今年4月底，臺銀人壽稅前盈餘16.24億元，較2023年同期增加利益30.79億元，若排除匯兌因素，稅前盈餘仍達11.85億元，經營績效顯著提升。在業務面，平衡傳統通路及銀行通路保費收入，截至4月傳統型商品初年度保費收入5.37億元，年成長23.09%，其中健康險、終身保險及房貸壽險分別成長24.5％、20.5％及4.9％，朝保障型及長年分期繳等高CSM商品推展。

4月底保經代公司合作家數擴大至66家，初年度保費收入達2.4億元。銀行與傳統通路在傳統型商品保費收入占比為55：45，朝提升傳統通路市占率目標前進。另加速數位轉型，推動基富通網路投保平台上線；研發大數據模型，數據分析有效深耕軍公教客群、規劃導入流程機器人等。

投資面則執行紀律、增進股權收益，強化產業分析，配合盤勢確實執行投資。4月底止，權益投資已實現利益約8.5億元，且未實現利益由年初4.84億元提升至28.12億元。

淨零轉型深耕永續

沈榮津自2023年2月就任後，深深體認到國營金融事業在國家淨零轉型不能缺席，且應積極扮演重要角色。因此督導臺灣金控率先於去年6月1日設置永續長，並責成三家子公司與孫公司陸續完成設置。為首家全集團均完成設置永續長的金控集團。

再者，沈榮津擘劃建構集團永續發展策略藍圖，於去年5月完成建構集團永續發展策略藍圖。

為淨零目標努力協助企業轉型升級；帶領臺銀分行參與多場工業區CEO淨零列車，透過近距離接觸，了解產業界需求，提供適切金融服務。

以ESG績效連結貸款，將永續指標納入聯貸條件，給予利費率減碼。2023年，主辦／參加聯貸簽約總額度4,629億元，臺銀參貸495億元。今年截至3月，主辦／參加聯貸簽約總額度1,219億元，臺銀參貸188億元。

此外，沈榮津帶領集團推動「政策金融」，帶動分行與產業交流，督導集團積極掌握經濟金融與產業鏈結動態，並兼任子公司臺銀董事。

沈榮津採走動式管理，親自拜訪各地分行，帶領分行經理參加各產業園區座談，與企業面對面交流，以了解產業需求，配合國家重點產業政策，提供適切金融服務，為產業升級轉型注入新動能。

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