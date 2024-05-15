創新平台／智慧穿戴 助長輩重拾活力

隨著歲月流逝，我們的生理機能難免逐漸退化，再加上慢性疾病的侵襲，若缺乏適當的運動，肌少症便悄悄找上門。肌少症的常見症狀包括：腿腳無力、手無力、彎腰撿物腰痠背痛等，這些都可能讓長輩的日常生活受到限制，甚至影響生活品質。為此，經濟部產業技術司補助工研院開發了「銀髮智慧賦能衣」，專為銀髮族量身打造，幫助長輩們延緩肌少症的發生、紓解不適，重拾活力。

工研院服務系統科技中心組長林宏墩表示，人在成年後肌肉會不斷隨年紀增長而流失，尤其老年族群肌少症盛行率達10%到25%，因此常聽到長輩頻繁出現肌肉無力、常常疲累、走路緩慢等情形，加上活動量也明顯減少、平衡感變差，就容易跌倒導致失能。

面對台灣2025年將邁入超高齡社會，龐大的年長者族群，除了以新興科技來協助他們維持身心健康，更重要的是要讓長輩用得舒服，因此工研院在產品開發上，除了講求技術解決痛點，也更強調穿戴舒適的訴求，如近期發展的銀髮智慧賦能衣、智慧睡墊等。

「銀髮智慧賦能衣」是基於2020年榮獲美國CES創新獎的「iStimUweaR智能衣」，更進一步為長者所打造，擺脫過去使用生理量測裝置時，得用黏膠固定感測器的限制，工研院將可轉印耐水洗轉印導電膜，印刷在衣物或護具上，提供微電流多點刺激控制肌肉動作，達到高度收縮效果，讓肌肉耐力增加，同時緩解肌肉的疼痛。

林宏墩提到，開發「銀髮智慧賦能衣」是因為常看到長輩出門一趟就肌肉酸痛，雖然傳統貼藥膏或吃藥的方式簡單，但有副作用或藥物沈積的問題，而低周波電療方式不錯，但也有衣物穿穿脫脫、皮膚對膠過敏等困擾，因此有了將兩樣東西結合、並設計成能隨時隨地貼在身上按摩且穿起來簡單又舒適的想法。

電路要做到服飾上難度不小，將傳統電線車縫到衣服或護具上，無法精準控制要按摩的肌肉點位，再者還要考量要軟式可耐折，以及水洗不會壞，因此後來想到利用轉印的方式，將軟排線路結合紡織材料，直接印在衣服或護具上，就能達到耐水洗、可拉伸的特性，也為智慧服飾、智慧護具帶來新的突破。

林宏墩表示，這款非接觸生理監測的智慧穿戴裝置，宛如隨身攜帶的健康管家，不僅能幫助長輩們活化肌力，更能為久坐辦公室、容易頸肩、腰部痠痛的上班族帶來福音。透過手機App分析後，系統可依據使手者的身體狀態，直接利用穿著衣物給予低周波微電刺激，有效促進肌力、舒緩疼痛，讓使用者隨時隨地享受專業級的物理治療。與傳統治療器材不同，這款智慧穿戴裝置無需繁瑣接線，告別繁瑣接線，體驗穿戴式便利，輕便舒適，隨時隨地都能穿戴使用，無論是在家、辦公室、或旅途中，都能輕鬆呵護使用者的健康。

商品推薦