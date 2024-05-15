量子覺知手札／工作與生活平衡

經濟日報／ 瑞瑟

期待在工作與生活間取得平衡，代表著當事人對現在工作的內容並不滿意、投入個人的資源過多，或是工作回報不能滿足期望，所以在無意識下總希望能將時間多用到自己感覺上更有意義的目標或活動上。

工作和休閒都是我們生活的一部分，若只想照顧其中的一部分而割捨另一部分，在落實上是有矛盾的。

既然我們重視感受，那麼不如先透過覺知，調整日常活動和人生願力，使其相互協振，就有可能開啟一條通往喜悅的道路。（作者是資深企管顧問）

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