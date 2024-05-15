ESG最前線／確保專案成效 五大步驟檢視

經濟日報／ 吳育宏

環安衛（ESH）涉及企業「環境保護」、「公共安全」、「勞工健康」等廣泛面向的運作，需要透過大量的例行性巡檢工作，來確保現場單位異常狀況發生時，及時的被管理者掌握。因此，環安衛表單的種類、數量也比其他部門來得多。

Word、Excel可以快速實現傳統紙本文件的「無紙化」，然而數位轉型的真正效益，來自更進一步的「雲端化」（不受時間、空間限制的跨單位協助）與「智能化」（提供大數據背後的決策建議），才能將管理成效提升到不同層次。

以企業推動環安衛（ESH）數位轉型專案為例，應該要檢視五大步驟（成功要素），以確保專案的成效。

首先是「設定目標」，重新盤點ESH要達成的KPI（關鍵績效指標）為何。這個看似簡單且基本的概念，卻是組織推動每一項專案時，必須重複溝通、多次聚焦的重要課題。唯有在一開始凝聚共識、以終為始來規劃專案，才會得到最佳的團隊合作效果。

其次是「盤點現況」，調查既有傳統表單的種類、使用頻率，以及運作上遇到什麼問題需要解決。任何轉型或變革都是為了「排除障礙」、「解決問題」而來，相反的，如果沒有辦法清楚定義現況遇到什麼挑戰，專案的意義也會大打折扣、事倍功半。

第三是「擬訂計畫」，確認數位轉型要達到的具體目標與階段性進程（milestone），包括短期、中期、長期的專案進度，各部門流程要做到哪些具體改變。當計畫訂得愈詳細，才有辦法凸顯出執行的瓶頸何在，進而帶動務實的討論。

第四是「組建團隊」，包括第一線執行同仁、各部門的專案推動者以及給予政策支持的高階主管等。

第五是「動態修正」，在高度變動的內外部環境下，任何計畫都無法做到一次到位。唯有透過執行過程的持續修正，甚至不斷調整、改變「階段性目標」，來確保組織寶貴的人力與資源運用極大化。

數位轉型不但是推動「無紙化」的一種工作，同時也是藉由邁向「雲端化」、「智能化」的過程，提升組織的運作效率、強化個人的管理能力。數位科技僅僅是一種工具、一項手段而已。

（作者是威煦軟體開發公司總經理）

大數據 軟體 雲端

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