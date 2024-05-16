聯經慶50 邀大咖分享觀點

聯經出版公司慶祝成立50周年，籌辦「聯結的力量」主題論壇，邀請杜正勝等十位不同領域的作家各自談述一個觀點，希望藉由知名講者暢談的觀念，讓讀者掌握看懂世界的方法，進而創造屬於自己的洞見。

「聯結的力量」論壇講者包括杜正勝、孫大川、錢永祥、彭明輝、施益堅、葉浩、李喜明、焦元溥、蔡素芬、吳宗信等十人，以短講形式發表演說，分享各自觀點，題目從「知識與資訊」「什麼是正義」，到「太空、科技與人類未來」，主題涵蓋文學、歷史、臺灣、中國、太空、戰爭、音樂等。匯集各領域專家的智慧，聯結十個巨大的觀念，讓讀者深入思考、獲得啟發。

聯經出版公司表示，50年來聯經持續耕耘人文知識領域，以8,000種書、百花齊放的內容，展現聯結的力量，與讀者一同追尋、質疑、問辯，並藉由思考，認識過去，瞭解現代，測度未來。這次論壇主題多元，也與聯經一路走來的出版理念相互呼應，主講人都是與聯經過往合作密切、具有代表性的作者；每場短講，均反映講者多年累積下來的學術成果與思想結晶，將是極為難得的知識饗宴。

「聯結的力量」聯經出版50周年論壇，預計於5月26日10:00至16:10在國家圖書館3樓國際會議廳舉行，分上、下午場舉行，免費參加。報名網址： https://linkingthink.com/Wsw5q

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