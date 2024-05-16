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速食業多面進擊 解缺工危機
因應大缺工時代，速食業不僅以更優渥的薪資待遇加碼招募人才，也持續透過數位化，讓門市運作更省力。台灣麥當勞今年計畫推出「手機點餐自取」服務，同時得來速設置全新雙點膳系統的餐廳將持續增加。肯德基今年則啟動「數位未來店2.0」，打造人性化的數位服務新體驗。
麥當勞近年持續推動與時俱進的數位服務，包括去年全面升級自助點餐機系統、推出LINE官方帳號，以及全新麥當勞App全球版上線，並預計今年推出「手機點餐自取」功能。從線上到線下，積極進行跨平台數位整合，提供便利而且有溫度的服務體驗。
麥當勞全台逾400家餐廳中，有超過四成提供得來速服務，自去年9月起，麥當勞開始在得來速設置全新雙點膳系統，可以讓兩輛車同時在車道點餐，不用等上一位顧客點完才能接續點餐。今年預計再開八家在得來速設置全新雙點膳系統的餐廳，讓車道點餐更有效率。
肯德基是在2022年推出首間數位未來店，串聯前台多元點餐到後台備餐，一條龍式整合數位升級，包含AI智能銷售預測系統、自動化人力排班、即時生產管理系統及外送配單系統，並首創智能快取櫃便利購餐流程。
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