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麥當勞大徵才要找2,100人 月薪32K、42K起跳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
台灣麥當勞宣布，今年擴大規模招募1,800名正職服務員。台灣麥當勞/提供
台灣麥當勞宣布，今年擴大規模招募1,800名正職服務員。台灣麥當勞/提供

國內知名連鎖速食店大徵才。台灣麥當勞昨（15）日宣布，今年擴大規模招募1,800名正職服務員，另針對管理職，開出300名餐廳襄理職缺，總計釋出2,100名職缺。台灣達美樂今年也在全台要開出1,000名職缺。

麥當勞人力資本事業群副總裁藍郁琇表示，今年擴大招募正職服務員，為歷年最多，看準中高齡、二度就業充沛的勞動力與求職需求。台灣達美樂全台徵才，這是澳洲達美樂公司接手台灣達美樂後最大規模徵才。

速食業近期人力招募計畫
速食業近期人力招募計畫

麥當勞預計今年再開出14店，總店數將來到421家。藍郁琇表示，隨著麥當勞積極的展店計劃，今年擴大招募1,800名正職服務員，為歷年最多；目前全台約2萬4,000名員工，45歲以上占總數15%、逾3,600人，其中60歲以上就占二成；中高齡員工在餐廳都有很好的表現，不僅穩定性高，且自我要求高，除豐富職場文化，也提高團隊的整體效能。

麥當勞表示，2025年台灣即將邁入超高齡社會，但許多中高齡求職者對於重返職場仍感到怯步，主要原因是擔心體力無法負荷或學習跟不上。

麥當勞以員工需求為出發點，打造中高齡友善職場環境，像是將收銀機鍵盤與廚房影像系統螢幕放大、減輕手持料理器具的重量，甚至打造專屬「充電時間」，依體能適時調整訓練進度。目前旗下員工最高年齡已來到80歲。

達美樂表示，台灣餐飲需求持續攀升，披薩成為消費者平日用餐的熱門選項之一。達美樂目前在全台有超過191間門市，今年目標開出30間門市。目前台灣達美樂員工數約有2,600人，此次開出最大規模1,000名職缺，包含管理階層與兼職人員，擴編規模高達40%，主要瞄準學生族群、二度就業、中高齡就業。

在薪資待遇方面，麥當勞起薪32K以上，較去年增加6.67%，比照外商的優質休假福利，入職全年即享10天特休及七天家庭日，共計123天休假日。

同步招募300名餐廳襄理，起薪4萬2,400元起（含輪值津貼），並提供穩健的升遷管道，最快二至三年即有升遷機會；升遷為經理後，起薪5萬9,200元，加上年終及績效、業績獎金，年薪可達150萬元。

達美樂也祭出直營門市起薪34K 、入職半年調薪至40K ，且薪資加獎金年領14個月起。 達美樂表示，台灣外食比例逐年增長，今年以來外食人數已接近七成，看準商機深耕台灣，將持續策略發展品牌，同時招募更多人才以因應店數增加。

中高齡 麥當勞

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