KYMCO再創新 發表Ionex UNO全球首發「可充可換 充換合一」技術
KYMCO自1999年推出台灣機車市場首款充電型電動機車以來，在KYMCO建業60周年時，15日宣告「Ionex Uno創世紀」的到來，Ionex Uno創世紀將再次領先業界，為全球燃油車轉換到電動車的產業大變革，完成了關鍵的最後一哩路，大步邁向「可充可換、充換合一」的嶄新電動機車新世代。
Ionex光陽電動車更掌握市場需求，針對年輕人注重個人獨特性及多元生活方式，推出全新酷玩CoolOne個性電能小車，讓年輕族群擁有極致靈活輕巧的騎乘體驗。
迎接「Ionex UNO 創世紀」全新電動機車時代，Ionex相應推出「充換合一」全新資費方案，更同步加碼全新資費優惠：單顆電池「168哩多惠」騎到飽月租優惠期間延長至18個月，再公布全新雙顆電池「498哩多惠」騎到飽，同享18個月優惠期間；讓更多消費者能夠以最輕鬆的方式，體驗Ionex 光陽電動車所帶來的美好生活體驗。
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