中鋼點「石」成金 轉爐石躍為循環經濟及減碳材料

中鋼（2002）集團點「石」成金，轉爐石躍為循環經濟及減碳效益工程材料。

中鋼表示，集團煉鋼製程一年約產出160萬公噸轉爐石，是在攝氏1,600度高溫環境下熔煉產出，國內、外檢驗機構皆證實無毒、無害且成分穩定；另外，轉爐石的碳足跡經公正第三方驗證顯示，較天然砂石或其他再生粒料低許多。

中鋼集團依轉爐石成分組成及產出特性，與各機關及不同產業鏈共同合作下，成功將轉爐石多元化應用於道路鋪面、水泥生料及填海造地等用途，並持續研發轉爐石高值化應用技術，使轉爐石躍身成為創造循環經濟及減碳效益的優質工程材料。

目前，集團在國內廣泛舖築逾450條道路，以獲得「城市工程品質金質獎」的高雄市中山路及沿海路舖築工程為例，應用轉爐石取代天然粒料逾11萬公噸，達成大幅節省道路翻修與維護的工程經費外，也延長道路壽命3至5倍效益，且該道路工程減少排碳量相當於29座大安森林公園的減碳量。

另轉爐石成分與水泥原料礦物相似，可以部分取代水泥生料中的石灰石原料與鐵質，中鋼集團近年來也積極推動應用轉爐石於水泥生料，此途徑除了減少天然礦石開採、節省水泥業者副原料運輸或進口成本外，還能減少石灰石窯燒產生的碳排，力助每噸水泥降低約440公斤二氧化碳排放，提升水泥業者永續競爭力。 中鋼點「石」成金，轉爐石躍為循環經濟及減碳效益工程材料。中鋼提供

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