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大宇資2024年營運看旺 業內外皆美

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商大宇資（6111）15日舉辦媒體餐敘，董事長凃俊光指出，為活化公司資產，將出售旗下《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》的智慧財產權，目前已有不少買家洽詢，期盼年底前完成交易，而今年因業內外皆美，全年度不僅會轉虧為盈，而且業績表現樂觀。

大宇資今年首季每股純益0.17元，較去年第4季每股虧損0.46元、去年同期每股虧損0.49元，轉虧為盈。凃俊光指出，公司上季主要認列安瑞-KY虧損，否則獲利表現會更好，而第2季在本業遊戲新品挹注以及子公司業績好轉帶動下，有望繳出比第1季更好的成績單。

由於大宇資拋出售《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》的消息後，引發遊戲圈議論紛紛，對此，凃俊光不諱言表示，出售IP讓其他公司持續活化這兩件IP，透過新接手的人再次創新，才是對這兩個IP最好的結果，自己並不排斥這樣的策略。

據悉，《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》為大宇資早期揮軍遊戲市場的主要遊戲IP，除早年單機版遊戲在亞洲一度大賣外；其中，《仙劍奇俠傳》因故事劇情引人入勝，因此更曾被翻拍過許多戲劇、影音等，為亞洲市場耳熟能詳的IP。

凃俊光進一步透露，目前已經有許多海內外文創公司前來洽詢 《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍》的IP交易，但洽商的價格或底價均暫時不便對外透露，若有好消息會對外公布。

展望今年營運，凃俊光表示，公司日前推出的《女鬼橋二 釋魂路》已開出銷售紅盤，目前已銷售5萬套，目標累積銷售量為20萬套，6月則有新款遊戲《洶湧海豚》上市，預估第2季遊戲本業會不錯。

至於下半年方面，凃俊光表示，公司今年起已開始進軍海外棋牌類市場，初期目標市場鎖定中南美洲，估計年底前將會有營收開始挹注，而單機遊戲方面，下半年將推出《咒》、《釀造物語2》，同時也會有一款線上遊戲上市，明年則有知名恐怖大師伊藤潤二授權的恐怖遊戲將上市。

大宇資 智慧財產權

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