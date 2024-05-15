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北市部分區域斷訊業者提補償 NCC：影響2萬戶內

中央社／ 台北15日電

凱擘大寬頻旗下新台北數位有線電視部分用戶10日受到斷訊影響，NCC今天表示，影響範圍在2萬戶內，業者提供斷訊用戶1天月租補償方案，優於現有契約內容，也會提醒業者避免類似事件再度發生。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注5月10日台北市信義區、內湖區、南港區部分用戶斷訊，後續凱擘大寬頻旗下新台北數位有線電視是否有說明狀況與補償方案等。

NCC官員說明，本週已向業者了解狀況，10日上午因火災影響光纖線路，業者中午後開始搶修，晚上8時修復約9成，11日凌晨0時30分全數修復。補償方案因服務類型可分成3塊，一是有線電視按照定型化契約要在24小時內修復，二是寬頻上網若中斷12小時到24小時賠償月費5%，三是混合方案將依合約而定。

NCC指出，凱擘大寬頻旗下新台北數位有線電視提出的補償方案，基本上優於現有定型化契約內容。有線電視雖不到24小時就修復，仍會補償1天收視費用，寬頻上網中斷不到12小時也會補償1天上網費、12到24小時也會賠償5%上網費用，混合方案也補償1天費用。

至於影響戶數，NCC指出，主要是上網部分影響1.3萬戶、有線電視部分2萬戶，因為有些用戶選擇混合方案，整體而言，影響範圍在2萬戶內。

NCC指出，已經要求業者提出報告，說明火災經過、受影響戶數與補償方案等，本週還會再實地視察業者營業場所，也會要求業者做好防護，避免類似事件發生。

NCC 有線電視

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