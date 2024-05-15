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搶暑假出遊潮！福容線上旅展 入住嘉義101下殺1.8折

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
福容花蓮店放鬆一夏，來東岸享受愜意時光。業者提供
福容花蓮店放鬆一夏，來東岸享受愜意時光。業者提供

夏日正是出遊的好季節，快召集好友、家人，一起展開環島旅行！福容大飯店線上旅展5月20日至6月7日推出往年熱銷「聯合住宿券」，一套5張14,500元；買10送1，優惠價29,000元，平均一張2,636元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張更只要2,559元。

旅展正式開始前，特別祭出會員早鳥快閃，於5月17日9:00-21:00限時12小時，凡購買會員限定15送2優惠方案，加碼贈升等券。集結全台18家分店任選入住，本次最大亮點為入住嘉義福容voco酒店，三天兩夜使用3張住宿券，平均一晚3,839元，相當於打1.8折超划算。

線上購買電子票券皆可轉贈，多人分享彈性使用更方便。此外，福容會員只要購買成套商品，於5月20日至6月23日期間憑發票登錄享福卡APP即可參加抽獎，有機會獲得環島任你遊住宿券等多項好禮。

無論是想在北部尋找城市的繁華，或是在南部享受海岸的寧靜，甚至是在東部感受山林的清新，福容都可以滿足你的需求！使用一張券即可入住福容墾丁、福容花蓮享受海岸風光，或是福容徠旅系列，平均一晚每人只要1,280元；使用兩張即可入住福容淡水漁碼店海景豪華客房，騎單車看風景、潮間帶找螃蟹、絕美高空泳池，還有浪漫夕陽，離市只要40分鐘車程。

今年眾所期待的阿里山林業鐵路即將於7月1日全線通車。嘉義福容voco酒店現推出特惠，僅需三張即可入住三天兩夜，平均一晚3,839元，相當於下殺1.8折，每一間都是高樓層景觀房。隔日即可從嘉義火車站搭乘小火車直達阿里山車站，沿途享受大自然美景。

四人出遊入住福容徠旅墾丁店，每人每晚只需要640元，還能前往滿洲港口吊橋，欣賞呈現粉紅鏡面的溪湖景緻。福容花蓮店推出四人入住海景家庭房三天兩夜，使用三張券平均一晚3,839元，每人每晚千元有找。迎接夏日，全台最大水上樂園「馬拉灣」將於5月18日開園，麗寶福容店更是推出加碼優惠，使用三張住宿券即可入住三天兩夜（惟7、8月、農曆春節不適用）。快安排假期來麗寶渡假區玩水、逛outlet、享美食，大朋友小朋友Fun一夏。

今年福隆國際沙雕藝術季自5月31至10月13日止，為期136天的展期以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，讓粉絲可以欣賞各IP明星們的精彩作品。使用兩張住宿券即可入住福容福隆店Villa精緻風呂客房，白天欣賞可愛明星黃金沙雕，參加水上活動如SUP、獨木舟等，到了晚上在房內就可享受全台唯一海洋溫泉。

福容花蓮店四人入住最美海景房，三天兩夜平均一晚3,839元，每人每晚千元有找。業者提供
福容花蓮店四人入住最美海景房，三天兩夜平均一晚3,839元，每人每晚千元有找。業者提供
使用一張聯合住宿券，即可入住福容徠旅系列分店，平均一晚每人只要1,280元。業者提供
使用一張聯合住宿券，即可入住福容徠旅系列分店，平均一晚每人只要1,280元。業者提供
麗寶福容_全台最大水上樂園馬拉灣5月18日開園，暢玩10多項的玩水設施，大人小孩都能一起嗨。業者提供
麗寶福容_全台最大水上樂園馬拉灣5月18日開園，暢玩10多項的玩水設施，大人小孩都能一起嗨。業者提供
入住嘉義福容voco酒店三天兩夜，平均一晚3,839元，相當於下殺1.8折。業者提供
入住嘉義福容voco酒店三天兩夜，平均一晚3,839元，相當於下殺1.8折。業者提供

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