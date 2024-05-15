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炒房亂象再起 代銷理事長戴嘉聖：網紅、社群「揪團」購屋無法可管

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

炒房亂象再起．中華民國不動產代銷公會全國聯合會理事長戴嘉聖表示，沉寂許久的房地產市場，當前迎來買氣旺盛的榮景，不過近期社團或網紅團購」、「揪團」購屋亂象興起，這類透過社群力量購屋族群無法可管，且無房地產相關專業知識，政府需正視此亂象問題，若後續產生交易糾紛，購屋人恐將落入求助無門窘境。

戴嘉聖強調，當前不動產市場上出現社團或網紅「團購」、「揪團」購屋亂象，這是過去從未發生過的情形；這類「揪團」亂象不僅無法可管，且有哄抬、炒作房價之疑，呼籲政府應正視此亂象、問題。

戴嘉聖表示，2023年《平均地權條例》修正及相關子法施行後，對於杜絕炒作其實已規範完備，雖然市場有出現審查機制浮濫寬鬆，但他認為當前揪團購屋等炒作牟利的行為卻無法可管，這是挑戰政府執法底線。

戴嘉聖呼籲，政府應研究這類社團或網紅「團購」、「揪團」購屋的亂象，在執行面上應該如何管理、並且加強落實，才能有效杜絕歪風。另外建議政府修法時不應以防堵手段去立法，而是以疏導的概念，畢竟穩健的房市政策，才是健全市場發展的要素。

戴嘉聖期許，520新政府上任後，在追求居住正義的同時，能夠聆聽房地產業界的聲音，建立良好的溝通管道，打造一套更完整、健全的對策，讓房市回歸市場機制。

中華民國不動產代銷公會全國聯合會指出，近年房價因土地取得及營造成本的增加而墊高，這是不爭的事實，政府在房地產的管理辦法不應是採取各項抑制手段，而應著眼如何讓年輕人能有房子住。

戴嘉聖表示，從新青安貸款的數據上來看，協助了許多年輕人進場購屋，的確是德政；然長遠來看，除了薪資結構需要重整外，目前購屋最大障礙點即是「自備款不足」。

戴嘉聖指出，興建社宅短期上可協助年輕人調整存款配置，但以現在通膨、結婚分戶、養兒育女的現實夾擊下，年輕人對買房不得不消極，同時也延伸出前述少子化、不婚等許多社會現象與觀念轉變，彼此互為因果；因此認為新政府針對有自住需求、又有工作、能務實支付每月貸款、但自備款不足的年輕人，期盼政府能納入修訂購屋貸款優惠政策考量。

中華民國不動產代銷公會全國聯合會理事長戴嘉聖表示，沉寂許久的房地產市場，當前迎來買氣旺盛的榮景，不過近期社團或網紅「團購」、「揪團」購屋亂象興起，這類透過社群力量購屋族群無法可管，且無房地產相關專業知識，政府需正視此亂象問題。陳美玲/攝影
中華民國不動產代銷公會全國聯合會理事長戴嘉聖表示，沉寂許久的房地產市場，當前迎來買氣旺盛的榮景，不過近期社團或網紅「團購」、「揪團」購屋亂象興起，這類透過社群力量購屋族群無法可管，且無房地產相關專業知識，政府需正視此亂象問題。陳美玲/攝影

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