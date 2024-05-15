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看好竹南科市場發展 福斯汽車在頭份設立原廠保修中心

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台灣福斯汽車在苗栗縣頭份市設立的快捷保修中心上午開幕。記者胡蓬生／攝影
台灣福斯汽車在苗栗縣頭份市設立的快捷保修中心上午開幕。記者胡蓬生／攝影

台灣福斯汽車在苗栗縣頭份市中興路設立的快捷保修中心上午開幕，業者強調這是對大苗栗地區及竹南科學園區市場的重視，也是苗栗首座德系進口車的原廠服務中心，可就近提供車主修繕服務。縣長鍾東錦參加剪綵，強調縣府戮力招商引資，協助企業設廠投資，進一步健全在地生活機能。

Volkswagen 台灣福斯汽車表示，因應竹南科學園區的蓬勃發展和人口增加，對汽車售後服務需求不斷提升，決定深耕苗栗設立快捷保修中心，將提供全方位汽車售後服務，包括保養、維修、更換零件等，提升在地汽車售後服務水平，為竹南科學園區發展提供強有力的支持。

鍾東錦表示，苗北地區是人口聚集之處，企業願意進駐，代表當地具有發展潛力，福斯汽車就像客家人刻苦耐勞的精神，實用耐操價格實惠，期待未來能就近提供車主修繕服務，健全在地生活機能。

上午開幕儀式，鍾東錦、台灣福斯總裁Steffen Knapp、議員陳永賢、揚昌汽車董事長范揚垗、總經理范振得等人共同為揚昌福斯頭份快捷保修中心剪綵，鍾東錦感謝企業進駐，有助提高地方生活機 能和品質。

台灣福斯汽車在苗栗縣頭份市設立的快捷保修中心上午開幕。記者胡蓬生／攝影
台灣福斯汽車在苗栗縣頭份市設立的快捷保修中心上午開幕。記者胡蓬生／攝影

福斯 進口車

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