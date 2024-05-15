併購始於「2動機」…Uber Eats豪擲308億併熊貓 背後有何盤算？

今年3月以來，Uber Eats有意併購foodpanda台灣業務的傳聞不斷，由於foodpanda在台灣市場佔有過半，因此併購消息特別讓人感到意外，過程中，foodpanda德國母公司雖然一度出面澄清，如今謠言成真，Uber Eats以9億5千萬美元（308億新台幣）併購foodpanda台灣外送事業。對於消費者來說，外送服務將因此走向一家獨大的局勢，究竟是好或壞？外送服務費會調漲嗎？

網友戲稱，以後台灣美食外送只能指名「吳伯熊」（Uber-panda諧音）了嗎？

外送平台業者以共享經濟創造出多方新商模，包括提供遞送者彈性和自由獨立接單的型態、靈活的商家商務、物流及行銷方案，以及滿足消費者隨點即送的需求，迅速擴大平台規模。

foodpanda母公司Delivery Hero（快遞英雄）總部位於德國柏林，2017 年起在法蘭克福證券交易所上市，在全球超過70個國家布局外送市場業務，14日發表新聞稿指出，出售兩家台灣子公司DH Stores (Taiwan) Co., Ltd.及foodpanda Taiwan ，代價為9.5 億美元（約308億新台幣）。其官方聲明表示，在整體市場及業務考量後，決定讓與切割台灣子公司，並幫foodpanda找到了好買家。

Uber Eats的大本營則在美國，母公司Uber同時經營叫車Uber及美食雜貨外送Uber Eats，2016 年推出Uber Eats，迄今已經推廣至全球六大洲、超過 1萬1000 座城市，以及超過 8億9000 萬多個商家合作。台灣方面則是在 2017 年推出，目前在包括北北基、桃竹苗、中部、南部及花東，甚至是澎湖等18 座城市，提供消費者30 分鐘隨點即送的體驗，合作商家超過7.5萬家 ，涵蓋餐飲到生鮮日用品等超過4000 萬項商品隨點即送的選擇。

Uber宣布併購foodpanda，拋下震撼彈。圖／Uber提供

今年3月，併購消息傳出，當時foodpanda台灣總經理黃逸華斬釘截鐵地說，新聞出來全公司都嚇一跳，她也和德國總部確認過：「台灣市場在短期內都沒有出售計畫。 」但Uber Eats 台灣總經理李佳穎14日在官方網站對外發布影音訊息：「我們今日宣布簽署併購 Delivery Hero 旗下 foodpanda 台灣外送事業的協議。這對 Uber Eats 在台灣來說是一個令人振奮的時刻，也象徵了我們持續深耕台灣及所有我們服務的地方的承諾。如果此併購案獲得得主管機關核准並完成交易，整合的單一平台將能讓我們為消費者提供更廣泛的餐飲和日用品選擇及最好的價格，為餐廳和商家提供更多的訂單需求，而因此為外送合作夥伴提供更多的接單機會。在進入下一個營運階段的未來，我們將會持續聆聽消費者、外送合作夥伴、商家合作夥伴，以及主管機關等各界所回饋的意見。」

被「併購」的台灣foodpanda則簡單聲明：「此項協議還需經由公平交易委員會等主管機關審核，在審查完成前，foodpanda的各項服務皆維持不變。foodpanda將持續投資及發展台灣市場，並以確保消費者、合作商家、外送夥伴及全體員工權益為優先考量。」

Uber併購foodpanda聯姻背後的盤算

動機一，是來自於foodpanda德國母公司Delivery Hero持續虧損。該公司去年9月便透露正在談判出售新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國等亞洲國家的foodpanda品牌，以更專注經營，而這次交易金額高達308億，估計可以替財報貢獻一次性的巨大收益。

動機二，是Uber在2023年首度轉虧為盈，過去兩年的年增長率為 14.3%，達到 1.49 億美元，收入增長與用戶基礎擴大，皆有助於其公司營運。

事實上，全台約有14萬名外送員，而粉紅熊貓為主的foodpanda市占則過半，這次Delivery Hero出售聲明稿指出，台灣 foodpanda 業務截至今年3月底的一整年GMV（交易額）為 16 億歐元（約559.43億新台幣）。

去年 Uber Eats主動發表委由第三方調查公司所做的「2023 Uber Eats 經濟影響力報告」指出，2023 年 Uber Eats 為台灣經濟貢獻約新台幣 815 億元的經濟產值，以及為台灣 Uber Eats 使用者創造超過 841 億元的消費者剩餘。除了帶給消費者增添生活質感、為外送合作夥伴提供額外報酬機會，Uber Eats 也專注於提出靈活商務方案，支持在地商家拓展外送商機。

因此可以顯見，Uber一舉豪擲308億元代價，背後除顯現拿下外送霸主地位的企圖心，也代表其看好台灣潛在市場的前景。兩者結合後，除結合兩方據點優勢，南北互補，更可加速Uber擴大其中小型店家的市場規模，透過數據發掘潛在客戶、拓展行銷及顧問商機。

然而，對於商家、消費者是否會更友善，也影響到接下來公平會是否放行這場聯姻的關鍵。已有不少快遞司機和消費者擔憂，未來一家獨大，會提高服務費收取，以及削減相關福利。而目前外送業者，還包括本土由統一超商併購、深耕外送市場7年的老三foodomo，其未來動向也值得觀察。

公平會官員今日強調，「結合審查」只是針對其負面效果是否會大於正面效果的評估，會考慮未來外送平台市場是否還有其他競爭對手進入的空間。由於兩家業者市場占有率逾八成，若以目前數據來看，相關疑慮很大，不排除壟斷跟獨佔的可能性，評估重點也包括是否削價競爭，或各種條件下濫用市占率排除市場其他競爭者，會再根據業者提供資料做深入研析。

關於Uber宣稱將在2025年上半年正式完成併購交易，公平會則表示，沒有規定何時要送件，但業者也須自行評估審查過程延遲的風險，只要開始送件，相關文件齊備，就會開始審查。根據現行法規，原則上30天內必須完成審查，若案件較為複雜，可延長至60天，但結合後若有違反公平法事宜，仍可依照個案開罰。

不過已有律師認為，此案不太可能過，接下來就看雙方如何突破公平會、消費者、商家及快遞司機的疑慮了，還有重重關卡要過。

（本文出自2024.05.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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