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再現外國人來台購屋！砸4.07億元、每坪186萬入手「冠德信義」豪宅案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義計畫區。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
信義計畫區。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

最新實價揭露，信義計畫區豪宅「冠德信義C棟」，今年1月出現中高樓層交易，總價約4.07億元、單價186.4萬元，且採毛胚屋交屋，特別的是，購入買方為擁有外國籍的自然人。

觀察近三年外籍人士來台買億元豪宅的案例，還有松山區「潤泰敦峰」、大直「西華富邦」、內湖別墅「樸山水澗」、台中「由鉅大恆」等案。其中2023年交易的「潤泰敦峰」，總價約1.79億元、單價202.7萬元；2022年交易的「西華富邦」，總價3.3億元、單價223.2萬元，這兩筆的單價都突破200萬俱樂部門檻。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，外國人來台購買房地產，需看所屬國家是否允許台灣人，在該國置產的「平等互惠」原則。而這些來台置產的外籍人士，大多與台灣有地緣關係或親屬關係，因此購屋著重自住需求，加上近期新台幣貶值，對持有外幣為主的外籍人士來說，可用更好的匯率換到新台幣，使來台購置不動產的資金更為充裕。

第一建經研究中心副理張菱育分析，相較於本國人，外國人在購屋貸款上有更多的限制，例如需有長期居留證和工作資歷作為貸款評估依據，甚至需要找信用良好的本國人作為連帶保證人，若有陸資背景，銀行放款審核還會更嚴格。但台灣都市的豪宅價格，與國際主要大都會相比不算高昂，入手難度相對低，所以對國際上的高資產族仍具吸引力，部分國際富豪為了減少貸款流程手續，甚至乾脆採現金購買的方式在台置產。

富邦 新台幣 豪宅

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