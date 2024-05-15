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創新醫療產業 前景靚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Fed結束升息後，MSCI醫療照護指數與MSCI世界指數表現(資料來源：Bloomberg)
Fed結束升息後，MSCI醫療照護指數與MSCI世界指數表現(資料來源：Bloomberg)

受惠於AI題材助攻，相關應用在各領域將大放異彩，其中由科技進步帶動的醫療產業商機更是值得期待。永豐投信表示，隨著全球人口面臨高齡化，但醫療量能卻嚴重短缺，以及現代人對於健康意識抬頭，因此人們對於醫療健康的需求愈來愈高，看準科技帶來的創新醫療產業商機，永豐投信將從5月27-31日募集永豐創新醫療多重資產基金。

永豐創新醫療多重資產基金經理人陳世杰指出，每當Fed接近升息尾聲時，通常經濟成長動能表現相對趨緩，金融市場震盪也相對較大，醫療照護產業因為具備剛性需求，較不受經濟趨緩影響。統計1998年5月–2023年12月，當Fed升息結束後，MSCI醫療照護指數無論是在後6個月、後12個月或後24個月表現均是勝過MSCI全球指數，顯示在升息過後醫療產業表現相對整體產業有較好的表現。

陳世杰表示，以聯準會及市場預估來看，時序進入Fed升息循環的尾聲，因此，醫療照護產業後市表現值得期待。除此之外，隨著現在醫療使用AI、機器人、基因技術越來越多，醫療行為也開始往智慧化靠攏，醫療商機從過去的傳統製藥轉向遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等新興商機，而這些醫療設備、平台通路將迎來高度成長前景。

永豐投信表示，永豐創新醫療多重資產基金以符合平台、通路、設備等三大創新醫療題材及其他醫療相關產業股票作為待選投資標的，投資標的涵蓋一般股票、REITs、債券、基金、ETF，投資標的相對分散，適合追求資本利得及賺取息收的投資人。

Fed 升息

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