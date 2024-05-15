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元大銀攜手 icash Pay 及悠遊付跨域合作 推首次綁定享最高100%回饋

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行icash Pay悠遊付消費享筆筆最高100%回饋活動。（元大銀行/提供）
元大銀行icash Pay悠遊付消費享筆筆最高100%回饋活動。（元大銀行/提供）

「你今天Pay了嗎？」隨著數位金融的興起，行動支付儼然成為當今的主流，尤其在目前人手一機的世代，行動支付已逐漸取代現金、實體信用卡，出門不必大包小包，只需要拿起手機即可輕鬆Pay，還能享受消費回饋。元大銀行看準此趨勢，積極地與電支業者合作，攜手icash Pay及悠遊付進行跨域合作，只要民眾使用元大銀行帳戶首次綁定icash Pay或悠遊付，筆筆消費最高享100%回饋。

元大銀行為擴大支付生態圈，與icash Pay及悠遊付共同推出行銷活動，即日起至113年5月19日止，客戶加入元大銀行LINE個人化服務，並使用元大銀行帳戶首次綁定icash Pay或悠遊付且消費滿新臺幣(下同)50元，即可參加轉盤抽獎，筆筆消費都有機會抽中最高50點LINE POINTS回饋，等於最高有機會可享100%優惠，客戶無論是綁定icash Pay或悠遊付，任一種支付都可享有最多10次抽獎機會，合計最高可享20次抽獎機會；元大銀行新戶再加碼，活動期間成為數位存款帳戶新戶並完成指定任務，還可再享價值500元回饋。

行動支付的應用場景多元，元大銀行也與icash Pay及悠遊付共同推出許多行銷活動，食衣住行育樂六大民生需求，全都照顧到了！凡元大銀行客戶綁定icash Pay或悠遊付筆筆消費滿50元即可參加轉盤抽獎，還能享額外加碼回饋！綁定icash Pay至指定餐飲、網購及生活通路消費享最高10%回饋，icash Pay新戶至7-ELEVEN實體門市不限金額消費還能再加碼獨得100點OPENPOINT。

此外，元大銀行客戶每週一至高雄夢時代持icash Pay消費還能再加贈50點OPENPOINT回饋；想吃美食嗎？建議可選擇台北統一時代百貨或高雄夢時代指定餐飲消費，享最高10%回饋；若想購買彩妝保養、生活用品，至康是美門市消費也能享有10%回饋；綁定悠遊付的客戶若想吃大餐，可至築間幸福鍋物、BBQ CHICKEN、漢堡王；想購物可至全國電子、MOMO購物網，消費通路族繁不及備載，只要拿起手機簡單一刷即可輕鬆消費享回饋。

元大銀行指出，行動支付已成為現代生活中不可或缺的一部分，其便捷性和安全性受到廣大消費者的青睞，民眾無論在國內外，都能輕鬆消費、轉帳、繳稅或其他公用事業等費用，同時還能享受回饋，成為日常生活的最佳選擇。更多活動詳情可至元大銀行官網或掃描圖片中的QR Code連結查詢。

元大 悠遊付 消費

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