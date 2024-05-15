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PwC 消費者調查：通膨高漲 仍願多花9.7%價格買永續商品

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
永續商品示意圖。聯合報系資料照／記者王聰賢攝影
永續商品示意圖。聯合報系資料照／記者王聰賢攝影

PwC發布《2024消費者之聲調查》，調查顯示，即使生活成本攀升和通膨問題令人擔憂，消費者仍願意平均多花9.7%的價格購買永續商品。

調查指出，31%消費者認為通膨是他們所在國家或地區的頭號風險，62%消費者認為支出漲幅最顯著的品項是食品雜貨。不過，85%受訪者表示，日常生活已感受到氣候變遷的衝擊，46%受訪者更表示願意購買符合永續的商品，減少對環境的影響。消費者採取的個人行動，包括購物前更深思熟慮以縮減消費、改變飲食習慣、減少或以不同方式旅行、考慮購買電動車等。

80%消費者表示願意為永續生產的商品支付更多價格。價格溢價方面，部分消費者願意為符合特定環境標準的商品平均多付9.7%的價格，包括在地生產、由回收或環保材料製成、由碳足跡較低的供應鏈生產等。同時，受通貨膨脹、總體經濟波動和生活成本攀升等因素影響，消費者更加重視產品性價比，價格並非唯一考量因素，而是選擇物有所值的產品。

消費者正透過具體因素評估生產者如何實踐永續，包括生產方法和回收再利用、環保包裝、友善大自然和水資源。此外，消費者也將身體力行環境友善，包括多購買新鮮蔬果、減少紅肉攝取等方式實踐永續。

調查也發現，社群媒體成為品牌知名度與消費的主要來源，46%受訪者直接透過社群媒體購買商品，大幅高於2019年的21%。67%受訪者透過社群媒體發掘新品牌，70%受訪者在購買前會在社群媒體尋找評論以評判聲譽。社群網紅或意見領袖（KOL）持續帶動銷量，41%受訪者表示名人會影響他們的購買意向。

雖然社群平台正在塑造消費者的習慣，但也引發擔憂。83%受訪者表示確保個資安全是贏得信任的關鍵因素之一，80%受訪者期待商家確保其個資受到妥善保護，但只有52%受訪者了解其個資是如何被使用與分享。

消費 社群媒體

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