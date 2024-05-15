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「先買房、再成家」 信義房屋：北屯2重劃區超熱

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
首購族北屯購屋，首選機捷特區，鄰近台74線道路的廍子重劃區與10期重劃區是首購族也喜歡的區域，圖為廍子公園。（圖:信義房屋提供）
首購族北屯購屋，首選機捷特區，鄰近台74線道路的廍子重劃區與10期重劃區是首購族也喜歡的區域，圖為廍子公園。（圖:信義房屋提供）

依據人口統計資料顯示，台中市北屯區為全市人口正成長最高的區域，產生許多購屋剛需。房市專家觀察發現，近來在北屯購屋者，多為30歲上下，準備要結婚的年輕人，「先買房、再成家」意味濃厚，偏好屋齡10年內，2房的物件，總價在1,500萬以下，年輕人買房自主性高，不再受長輩及傳統觀念、風水限制等，合眼緣之外，也須符合年輕首購族的總價考量，區段方面，機捷特區最受歡迎，其次則為鄰近台74線的廍子重劃區與10期重劃區。

信義房屋機捷敦富店主任彭康閔表示，北屯是傳統文教、住宅區，生活機能良好，近年區內又有多個重大建設，更有捷運機廠特區、14期、水湳經貿等多個新興重劃區開發，吸引市場目光。其中機捷特區區域內有大型美式商場，未來有捷運與台鐵雙鐵共構、且連結台中市區，是首購族成家置產首選區域，因為為新興重劃區，多為新建案和5年以內的新古屋，兩房物件的電梯大樓總價在1,500萬左右。

彭康民也分析，近年來越來越多30歲左右的年輕人來看房，共同點都是準備要成家，且都是年輕人自己看房、完成簽約等購屋事宜，顛覆過往「年輕人看一次房、還再帶長輩來看一次」的狀況，顯示時代已有轉變，年輕人自主性變高，長輩也較為尊重年輕人的決定，不再受傳統觀念等多重因素影響，而這也反映房價高漲，買房首要考量實用性和價格，格局、樓層、風水等限制也非購屋首要考量。

若為總價考量，鄰近台74線道路的廍子重劃區與10期重劃區是首購族也喜歡的區域，熱門物件條件大約在10年內的中古屋，室內坪數約在15~16坪，總價落在1,300~1,400萬以內，許多物件一上架當天就會簽約。彭康閔分析，廍子與10期重劃區均有5分鐘上台74線道路的優勢，通勤后里、豐原、中科開車都在30分鐘以內，相對於傳統市區尖峰時段有塞車風險，對於外來及通勤人口是很有吸引力的選擇。

機捷 重劃區

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