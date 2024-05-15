北市12區新舊屋總價比一比 這裡相差逾2000萬

永慶房屋根據實價資訊，比較北市12行政區屋齡十年內新屋與超過十年住宅中位數總價，士林區和中山區新舊房屋總價差距最大，中古屋只要新屋的一半價，其中士林區新屋與中古屋價差高達2,090萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市開發較早，可供大面積開發的素地稀缺，加上都更、危老整合不易，新建案供給少，營建成本日益增加，也推升新建案房價，讓新屋購屋成本相較於中古屋來的高出許多。

其中新屋與中古屋價差最大的中山區與士林區，中古屋總價中位數低於新屋五成以上，相當於中古屋只需要新屋的一半價格就有機會入手。

陳金萍表示，士林區受北士科開發議題帶動，近年建商推案積極，推升當地預售市場交易量成長，房價也跟著水漲船高，屋齡較新的住宅價格上漲明顯，但稍有距離的市區中古房價則未見明顯帶動，讓新屋、中古屋總價差距加大，中位數總價價差達2,090萬元。

中山區位處台北市中心地帶，生活機能完善，低總價、小坪數產品交易熱絡，尤其是套房產品相對受青睞，而屋齡10年內新屋供給相對少，讓中山區新屋、中古屋中位數總價價差達1,860萬元。

萬華區、松山區與內湖區新屋與中古屋中位數總價價差在1,000萬元內，從中古屋換新屋門檻最低。其中萬華新屋總價2,120萬元相當於台北市蛋黃區中古屋房價，對於預算有限、想入住北市新屋的人而言，相對親民許多。

松山區向來是北市的精華區域，公共設施完善、生活機能佳，新屋中位數總價與中古屋價差僅928萬元。

陳金萍指出，松山區敦化北路林蔭大道周遭、民生社區一帶皆是住宅購屋熱門首選，吸引不少換屋、置產族群進場，加上區域內釋出案件相對較少，價格獲得支撐，讓松山區新屋與中古屋中位數總價價差明顯低於北市其他行政區。

內湖新舊房屋總價差距也在千萬內，陳金萍表示，內湖科技園區吸引了各大科技公司總部進駐，提供大量就業機會，也吸引不少就業人口就地購屋置產，促使房市購屋需求穩定，交易熱絡。

而中古屋坐落地段通常比新屋來得好，房價有所支撐，加上內湖新屋價格未有北市蛋黃區高，因此，屋齡對房價的影響相對其他行政區較輕。 2023年台北市各行政區總價中位數。資料來源／永慶房屋

商品推薦