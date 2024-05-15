房市爆熱都是誰在買？ 專家：這一族群占六成

近年來低總價小宅成為市場主流，吸引首購族買房，不過住商機構彙整聯徵中心資料，2023年的購屋者中，年收入低於百萬元的族群占約6成；其中，女性購屋者年收低於百萬者，占比更達近7成。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，近年小宅成市場主流，此類物件入手門檻低，再加上去年有新青安房貸加持，吸引小資族大膽入市。

根據財團法人金融聯合徵信中心數據，2023年購屋者中，年收入在百萬元以下占比高達61.6%，遠高於年收入100萬~200萬元或年收入200萬元以上的族群。

徐佳馨分析，近年房市發展精緻化，全台不分南北皆推出千萬上下，20~30坪左右小宅，由於房價上漲、民眾收入不變而不得不因應的趨勢，但也由於入手門檻降低，同時去年下半年起有新青安貸款方款刺激，吸引不少年收入百萬元以下的族群買房。

根據聯徵中心統計，2023年女性購屋者，樣本數同樣以年收入百萬元以下族群占大多數，且該族群占比更高達68%，與男性同樣收入買房的人數占比，有不小差距。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，近年來經濟獨立女性不在少數，且有土斯有財觀念深植民心，不少小資女在職涯早期，先苦後甘砸下積蓄買房，一來是置產抗通膨，二來也等待未來資產加值。

另觀察聯徵中心數據，2023年男性所購置房產平均鑑估值1,351萬元，平均面積約45坪；而女性平均鑑估值約1,274萬元，平均面積約42坪。

賴志昶表示，根據內政部最新統計，女性有偶率2023年僅約48.3％，創下歷史新低，顯示單身女性已不在少數，而新世代女性購屋置產，除卻家庭與育兒負擔後，依據自身能力，自然會選擇更符合居住空間的物件。

徐佳馨補充，今年國內經濟表現溫和成長，尤其在自用、首購買方支撐下，房市上半年有延續去年熱度的趨勢，下半年逢全球大選年，又有央行升息等潛在陰影，首購族群宜注意自身資金情況，以防未來政經局勢出現變化。 2023年購屋者樣本數占比。表／住商機構提供 示意圖。住商不動產提供

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