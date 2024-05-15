歐洲保健品展登場 泰宗LivPhcD全力搶攻海外商機

全球營養保健行業年度盛事「歐洲保健食品暨原料展」（Vitafoods Europe 2024）14日實體展於日內瓦正式登場，在三天展期中，泰宗（4169）以「Best Solution For Liver Health」為主題，展示獨家研發全球唯一的護肝功效原料LivPhcD，以及自有品牌健康食品。

泰宗表示，LivPhcD已獲美國FDA核准用於保健食品原料，加上近二年在各大展會推廣成效逐漸顯現，今年將加速LivPhcD的商業洽談，全力搶攻海外保健品市場商機。公司正與日本前三大保健食品通路洽談合作機會，下半年有機會帶來新的業績挹注，成為推升公司海外營收貢獻的主力產品。

總經理王雅俊指出，LivPhcD是以藥品等級高規格開發的功能性保健品原料，在國內陸續取得「有助於降低血清中GOT (AST)和GPT (ALT)值」、「有助於延緩硫代乙醯胺誘導之肝纖維化」以及「有助於延緩因酒精引起之脂肪肝」等三個護肝的健字號認證。今年3月再獲衛福部審查通過，取得「有助於延緩經高脂飼料誘導所引起之脂肪肝」的第四個健字號認證。

此外，以LivPhcD為主原料的上述健字號產品，現正於臺大、北榮和北醫等三大醫學中心，同步進行非酒精性脂肪肝的人體臨床試驗，將召收108名受試者，預計在完成收案取得臨床數據後，將進一步向海外其他國家申請健康食品認證，擴大LivPhcD在護肝市場的滲透率。

非酒精性脂肪肝屬於一種代謝性疾病，與糖尿病、高血壓、高血脂和肥胖等皆有密切相關的慢性肝臟疾病，若長期未控制將會提高肝纖維化、肝硬化和肝癌的風險，並會增加心血管疾病的併發症。然而，非酒精性脂肪肝病因成因複雜，初始症狀不明顯難以診斷，存在未被滿足的醫療需求，近年隨著健康意識提升，吸引各家業者競相投入相關藥物與保健食品的開發。

王雅俊進一步表示，泰宗自2022年起積極參與國際各大展會，並於日本、馬來西亞、美國、英國、韓國等市場持續推廣LivPhcD，發現國際市場對非酒精性脂肪肝的原料需求殷切，對LivPhcD也表達濃厚的興趣，部分韓國與日本廠商甚至有進一步洽談獨家合作的意願。目前公司正與日本三大保健食品通路洽談合作，LivPhcD有機會於下半年進入日本市場。

歐洲保健食品暨原料展是全球頂尖的保健食品盛會之一，今年採取實體、線上雙軌並行，線上展於5月6日率先開展，實體展則在今日隆重登場。去年展會吸引全球162個國家、合計逾1萬8,800名保健食品專業人士參觀，今年估計將有超過2萬名參觀者與1,100家廠商參展，展覽規模可望再創新高。

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