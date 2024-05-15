新聞眼／老二買老大 關鍵在規模經濟

Uber Eats與foodpanda是台灣外送平台市場中的兩家主要業者，但這次的合併案，居然是市場龍頭foodpanda不玩了，把台灣業務以高額金額賣給市場老二Uber Eats，foodpanda樂得退出台灣市場，究竟是為哪樁？

Uber Eats與foodpanda合併傳聞在市場早就不是新消息，但雙方談了這麼久，昨終於拍板定案，背後的關鍵，產業人士直指「規模經濟」。

將時間拉回五年前，當時，台灣市場有相當多的美食外送業者，包含lalamove等，一時之間，外送平台市場蓬勃發展。

即便新冠肺炎疫情影響各國經濟，美食外送平台業務完全不受影響，民眾居家隔離只能靠著外送平台獲取餐點，這讓美食外送平台大紅大紫。

過了五年，業者卻愈來愈少，產業人士親吐原因「台灣市場相當難賺錢」。台灣美食外送市場競爭相當激烈，就算是Uber Eats、foodpanda也是熬了很多年才獲利，「這兩年，這兩家企業應該都有轉虧為盈，但賺的錢都非常少」。

解析外送平台業者的收入結構，主要來源有二，一是向餐廳收取費用，另是向消費者收運費。

外送平台收取餐廳費用的方式就是抽成，小吃店業者分享，foodpanda、Uber Eats這樣的大型平台抽成是餐點定價的百分之卅，這是相當高昂的費用，使得餐廳在美食外送平台上的定價，都比平常高出百分之十到廿不等。儘管如此，外送平台獲利還不高嗎？產業人士指出，「運費低」是關鍵。

對於消費者來說，訂購一次外食，外送費通常會落在卅五元上下，餐廳距離愈遠外送費愈高；然而，這樣的外送費仍遠低於國外。

產業人士分析，「嚴格說起來，foodpanda會想脫手，最主要原因，就是獲利不如預期，如果他們可以賣出在台灣的事業，並把併購後獲得的金額投入到其他市場去，獲利會更好」。

不管是foodpanda或Uber Eats，雙方都對合併案精密計算，從平台業者角度來看，如果同一市場兩個玩家拚得你死我活，不如乾脆只留下一家業者，把經濟規模做起來才有利可圖，在市場中存活，這也成就了這樁合併案終於拍板定案。

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