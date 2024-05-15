餐飲業：外送抽成恐易漲難降

Uber宣布併購foodpanda在台灣的外送業務，若獲得公平會審議通過，台灣外送平台將成為一家獨大局面，餐飲業表示，點餐外送已經成為一種生活型態，當「老大加上老二」，市場沒有其他競爭者，抽成比率恐怕是易漲難降，小店家將面臨更大的營運壓力。全國外送產業工會顧問蘇柏豪則說，外送員最擔心工資報酬、福利受影響，呼籲Uber併購熊貓後，能留用所有的熊貓外送員。

據了解，目前外送平台與餐飲業者的抽成，大型業者約百分之廿二，一般店家抽成則是百分之廿五，小店家甚至高達百分之廿八至卅。業者認為，短時間Uber不致於貿然提高抽成，但未來條件會更難談是肯定的。

餐飲龍頭王品說，疫情高峰，外送在支撐營運與提供現金流上扮演重要角色，解封之後，外送的業績占比明顯下滑，但「滑手機、點外送」已成為一種生活型態，外送仍占餐廳業務一定比重。

蘇柏豪則說，從兩大外送平台變成獨占一家後，工會最擔心外送員權益受損，尤其外送員收入這幾年降到谷底，現在跑一單平均收入四十元，若只剩下一家外送平台獨大，恐怕會無限制繼續砍薪、報酬砍得更嚴重，呼籲勞動部一起關注。對餐廳業者來說，合作平台的選擇性也變少，也要擔心抽成增加；消費者部分，也可能調漲外送費等，這些都需要公平會做相對應的關注。

勞動部官員也喊話，併購的目的應是為了提供更好的工作環境，而不是減損外送員的工作權益；勞動部也會向公平會建議，審查過程應洽詢勞動部意見，考量外送員既有權益不能下降，同時也呼籲公平會在審查過程應多聽取外送員工會意見。

立委王鴻薇指出，兩大平台合併案，主管機關應該嚴格把關站在勞權、消費者權益，以及本地商家生存周全考量。以現況而言，兩大外送平台市場已產生不少壟斷問題，合併後恐怕對消費者、外送員、以及商家都是一場做不完的噩夢。立委洪孟楷表示，他提出「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，盼未來能真正落實法令，有法可循，能給予消費者、商家、外送員實質保障。

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