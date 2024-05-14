行銷線上／發揮領袖魅力 品牌加分

在商業舞台上，每家公司、每間企業都在尋找獨特的方式來吸引消費者的目光。

這個世紀初始，一個新的趨勢興起，企業領袖的個人魅力成為公司品牌的強大武器。當人們談論起蘋果（Apple），史蒂夫·賈伯斯幹勁十足且充滿魅力而聞名；當特斯拉（Tesla）成為話題焦點，伊隆·馬斯克的魅力熠熠發亮，他們成功且創新的形象立即浮現在人們腦海。這些企業領袖，用他們獨特的個人特質，為公司品牌注入了強大的能量。

作為一名企業領導者，如何利用自身特點為公司品牌加分呢？

最優先的第一點，再次提醒要先確定自己的品牌「定位」，決定凸顯自己的獨特價值，這裡頭包含了專業知識、領導風格、個人經歷等，要讓大眾清楚地瞭解你代表的是什麼，以及你能為公司和產業帶來什麼。

第二點，一致性。個人品牌的塑造需要「內外一致」，領導者的言行舉止、溝通表達、價值觀等都應該與個人品牌定位一致。這樣有助於建立一個連貫、可信的形象，增強品牌認知度和信任度。

第三點，危機管理。在面對公司危機或負面事件時，領導者的表現至關重要。大眾嚮往的是勇於承擔責任，及時且透明地與公眾溝通，展現領導力和問題解決能力。

有效的危機管理，不僅能最小化對公司品牌的傷害，也能提升領導者的個人品牌價值。

第四點，內部溝通。領導者的個人品牌不只是面向外部，也包含內部員工的認同和支援。內部溝通、員工互動等方式不可少，增強員工對領導者和公司的認同感，提高工作積極性和忠誠度。

Airbnb在2020年大裁員1,900人，引起市場嘩然與信心危機，共同創辦人切斯基（Brian Chesky）一封裁員公開信卻贏得外界掌聲，並被譽為「這是我見過最有格調與心思的裁員公告。」示範了公關危機處理與內部溝通兼得的最好作法。

第五點，公益活動。根據2021年「愛德曼全球信任度調查報告」，有68%的受訪者認為，CEO應該積極參與應對社會問題，這有助於對CEO的信任度。領導者參與慈善、環保、教育等公益活動，甚至投入ESG等潮流社會議題，除了稅務考量，也能展現企業的社會責任感，提升個人的正面形象。

第六點，善用社交媒體，定期發布有價值內容與粉絲互動，擴大影響力。多元化發展線上與線下的傳播管道，如傳統媒體、自媒體、線下活動等，觸及不同目標受眾，擴大品牌影響力。

那些懂得運用自身影響力的企業領導者，通過鮮明的個人定位、一致的言行表現，以及合適的社交媒體經營，能為企業品牌注入獨特的魅力與活力。他們不僅僅是公司的掌舵者，更是公司品牌的塑造者和推動者。

然而，個人品牌的建設非一蹴可幾，需要長期的戰略規劃和一以貫之的執行。

領導者要警惕個人品牌對企業的潛在風險，確保兩者協調共生，避免過度依賴個人魅力，方能在瞬息萬變的商業環境中，持續前行，立於不敗之地。

（作者是立勤資訊客戶成功經理）

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