董事長說故事／檜木飄香

從山中拾得幾片香氣四溢的檜木，以為可以一直聞香下去，不料幾天後便香氣不再。後問友人才知，檜木毛孔會被灰塵阻塞，於是香氣變淡，要恢復香氣須用銼刀磨光表面，才能重回香氣。

˙「鈍化」常是阻止前進的障礙，用「學習」的利器拋光鈍角，激發出能量與光芒。

˙學習能發揮出個人的潛能，也是防止鈍化的好方法。

（作者是王品集團暨益品書屋創辦人）

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