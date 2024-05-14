職場教練課／帶著問題 也要帶著答案來

網路發達，人人變成自媒體，都有方便快速的發聲管道。現在是：「人人一把號，各吹各個調」，每個人都可以對社會現象，對周遭事物做出許多批評論斷。

批評，當然是好事，會讓當局者不迷，看清真相，但批評完也要提出建設性方案。

這讓我想起一個故事：

胡璉將軍號稱儒將，曾參與領導古寧頭大戰、大二膽戰役及八二三砲戰。當年在擔任金門防衛司令部指揮官時，胡璉在軍事防衛之餘，仍致力建設金門，興建學校、綠化造林、舖設馬路、興修水利、設立酒廠等，奠定金門現代化基石，而其所設立的金門酒廠，現在已是世界知名品牌。

有一次胡璉主持會議，一位軍官起身報告，對部隊許多措施提出批評，說完就坐下。此時，胡璉說：「軍官，請你繼續說。」

這位軍官說：「報告長官，我已經報告完畢了。」

胡璉笑笑說：「你還沒講完喔，請繼續。」軍官又說：「我要說的剛剛都已經說完了。」

胡璉又說了：「你剛剛說的都是批評部隊的話，也都說得很有道裡，很好啊。但是，我還沒聽到你提的具體建議方案啊。」

「所以，你的話剛剛只講了前半段，請你把後半段的提議方案也講完整，我才能做判斷啊。」那位軍官，瞬間面紅耳赤，不知所措。

跟主管開會時，帶著問題來，也要帶著答案來。自己有先思考才會進步，開會效率才會高。

再說另一個小故事：

一位剛考上駕照的新手駕駛，開車駛進一條很窄的小巷中，很不幸的，車輛就在巷道中間熄火了。

他很努力的想要發動車子，但是車子卻紋風不動，怎樣也發動不了。後面被堵住的車輛駕駛按耐不住，不斷按喇叭，新手駕駛更是緊張得不斷冒汗，但是，愈緊張就愈無法發動，後面的喇叭聲就按得更響亮了。

最後新手駕駛把鑰匙拔出，走到後面車輛旁，敲敲車窗，後面駕駛搖下車窗，問：「你要做什麼？」

新駕駛晃了晃手中的鑰匙說：「先生，很抱歉，我車子熄火，發不動了。能否麻煩你幫我發動汽車，我來幫你按喇叭。」

現代社會變化幅度愈來愈大，競爭愈來愈激烈，多數上班族都關心公司現況，也對未來充滿焦慮。因此擔憂關心之餘，也會批評抱怨按按喇叭，這可以抒發心理壓力，有益身心健康。

但我們能否在抱怨之餘，也多提出一些具體改善意見，甚至多付出一些具體行動，讓我們工作的環境，周遭同事朋友，生活的社會更加美好？

我們要提醒自己，對自己所處的工作環境，是否只會冷眼旁觀，隔岸觀火？或只在網路上做個酸民，在背後說風涼話，只會在後面按喇叭？卻忘了個人可以積極做點什麼？讓公司更好，讓社會更好，讓台灣更好。

（作者是企業人文講師）

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